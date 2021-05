Соцсети поглумились над нелепым фото Байдена

Вашингтон, 5 мая. Пользователи соцсетей с сарказмом восприняли фотографию президента США Джо Байдена и его супруги Джилл, неудачно запечатленных с экс-главой Белого дома Джимми Картером.

Байден и первая леди отправились в гости к Картеру, самому долгоживущему президенту США, и его супруге Розалин. Однако их совместное фото вызвало бурю глумливых комментариев в Сети. Снимок опубликовал Центр Картера. На нем две пары позировали без масок, широко улыбаясь. Картеры сидят в креслах, а Байдены присели рядом с ними.

Из-за неудачно подобранного угла съемки получилось так, что Байден и его супруга выглядят настоящими гигантами рядом с крошечными Картерами.

Другой пользователь обратил внимание, что, судя по снимку, «Джо и Джилл Байден могут играть на центральных позициях в NBA».

In which we learn that Joe and Jill Biden could both play center in the NBA https://t.co/FegpMMpYUp

Другие пользователи сравнивали Байдена с чревовещателем, держащим рядом свою куклу.

За несколько часов фотография собрала тысячи комментариев и ретвитов.

I’ve been staring at this photo for three hours. I’ve got to go to bed. Back at it tomorrow. https://t.co/Nv4KVvCNgv