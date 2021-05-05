Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 мая 03:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:00
Шоу-бизнес
Топ-5 пар российского шоу-бизнеса, которые влюбились друг в друга в кадре
02:58
Общество
Жительнице Карелии грозит срок за покупки алкоголя и закуски с чужой карты
02:57
Политика
Пушков перечислил причины отсутствия суверенитета у Украины
02:52
Общество
Роспотребнадзор назвал правильный способ мытья рук
02:51
Общество
IT-эксперт Кузьменко озвучил план действий при попадании воды в смартфон
02:47
Технологии
Владельцев смартфонов предупредили о смертельной опасности «неродной» зарядки
02:34
Общество
Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до вечера среды
02:15
Политика
Мандат на формирование кабмина Израиля по итогам выборов перешел президенту
02:08
Общество
Десять процентов от зарплаты могут помочь накопить хороший капитал
02:04
Общество
СНБО Украины объявил о создании прототипов вакцин от COVID-19
02:00
Политика
Публицист Кимаковский указал на роль Киева в трагедии Донбасса
01:51
Шоу-бизнес
Второй ребенок принца Гарри и Меган Маркл может родиться в ближайшие дни
01:50
Общество
Врач Саванович определил «убийственную» дозу алкоголя
01:43
Общество
Репетиция воздушного парада состоится 5 мая в Москве
01:42
Общество
Соцсети поглумились над нелепым фото Байдена
01:40
Шоу-бизнес
Брухунова сделала неожиданное признание об отношениях с Петросяном
01:36
Общество
Онищенко рассказал о вакцинации для переболевших COVID-19 граждан
01:31
Спорт
Российские керлингистки обыграли Японию и завоевали седьмую победу на ЧМ
01:26
Общество
Интим с роботом: Малышева рассказала о современных изменениях в сексе
01:07
Общество
Повседневные продукты могут увеличить риск развития рака
Все новости

Соцсети поглумились над нелепым фото Байдена

Общество
Соцсети поглумились над нелепым фото Байдена
Global Look Press  /  Melina Mara/POOL

Вашингтон, 5 мая. Пользователи соцсетей с сарказмом восприняли фотографию президента США Джо Байдена и его супруги Джилл, неудачно запечатленных с экс-главой Белого дома Джимми Картером.

Байден и первая леди отправились в гости к Картеру, самому долгоживущему президенту США, и его супруге Розалин. Однако их совместное фото вызвало бурю глумливых комментариев в Сети. Снимок опубликовал Центр Картера. На нем две пары позировали без масок, широко улыбаясь. Картеры сидят в креслах, а Байдены присели рядом с ними.

Из-за неудачно подобранного угла съемки получилось так, что Байден и его супруга выглядят настоящими гигантами рядом с крошечными Картерами.

«Мы рады поделиться этой замечательной фотографией президента и первой леди, посетивших Картеров на равнинах штата Джорджия!» — сообщалось в аккаунте Центра Картера в Twitter.

«Что здесь происходит? Это плохая работа в Photoshop? Джимми и Розалин Картер — просто очень маленькие люди, живущие в человеческом кукольном домике? Байден больше, чем мы думали?» — пишет в Twitter пользователь Refinery29.

Другой пользователь обратил внимание, что, судя по снимку, «Джо и Джилл Байден могут играть на центральных позициях в NBA».

Другие пользователи сравнивали Байдена с чревовещателем, держащим рядом свою куклу.

За несколько часов фотография собрала тысячи комментариев и ретвитов.

«Я смотрю на это фото три часа. Мне нужно лечь спать. Вернемся к нему завтра», — написал JoeSeiders.

сша картер байден джилл байден
Комментировать
Самое популярное
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Общество 64315 2 мая 2021
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 54888 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 46009 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 38965 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Общество 32806 2 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Все новости / Общество / Соцсети поглумились над нелепым фото Байдена
Рейтинг@Mail.ru