Соцсети поглумились над нелепым фото Байдена

Вашингтон, 5 мая. Пользователи соцсетей с сарказмом восприняли фотографию президента США Джо Байдена и его супруги Джилл, неудачно запечатленных с экс-главой Белого дома Джимми Картером.

Байден и первая леди отправились в гости к Картеру, самому долгоживущему президенту США, и его супруге Розалин. Однако их совместное фото вызвало бурю глумливых комментариев в Сети. Снимок опубликовал Центр Картера. На нем две пары позировали без масок, широко улыбаясь. Картеры сидят в креслах, а Байдены присели рядом с ними.

Из-за неудачно подобранного угла съемки получилось так, что Байден и его супруга выглядят настоящими гигантами рядом с крошечными Картерами.

«Мы рады поделиться этой замечательной фотографией президента и первой леди, посетивших Картеров на равнинах штата Джорджия!» — сообщалось в аккаунте Центра Картера в Twitter.

«Что здесь происходит? Это плохая работа в Photoshop? Джимми и Розалин Картер — просто очень маленькие люди, живущие в человеческом кукольном домике? Байден больше, чем мы думали?» — пишет в Twitter пользователь Refinery29.

Другой пользователь обратил внимание, что, судя по снимку, «Джо и Джилл Байден могут играть на центральных позициях в NBA».

In which we learn that Joe and Jill Biden could both play center in the NBA https://t.co/FegpMMpYUp — Ben Shapiro (@benshapiro) May 4, 2021

Другие пользователи сравнивали Байдена с чревовещателем, держащим рядом свою куклу.

За несколько часов фотография собрала тысячи комментариев и ретвитов.

«Я смотрю на это фото три часа. Мне нужно лечь спать. Вернемся к нему завтра», — написал JoeSeiders.