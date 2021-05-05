Брухунова сделала неожиданное признание об отношениях с Петросяном

Москва, 5 мая. Татьяна Брухунова удивила подписчиков неожиданным признанием. Оказывается, их тесные отношения с Евгением Петросяном завязались еще десять лет назад.

Признание Брухунова сделала, когда отвечала на вопросы подписчиков в сторис Instagram. Один из фолловеров поинтересовался у нее, помогает ли она супругу при выборе одежды. В ответ женщина лаконично сообщила, что все наряды, в которых Петросян появляется на публике последние десять лет — ее рук дело.

Таким образом, Бурхунова фактически призналась, что была не только ассистентом, но и личным стилистом юмориста, когда он еще был женат на Елене Степаненко.

Петросян развелся со своей коллегой Степаненко осенью 2018 года. Супруги прожили в браке 33 года. Уже в декабре следующего года Петросян тайно женился на молодой помощнице. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган.

Развод Петросяна сопровождался скандалами, основной из которых был связан с разделом имущества. Кроме того, в первые месяцы Брухуновой приходилось отбиваться от критики хейтеров, винивших ее в разрыве отношений юмористов. Тогда сам ведущий «Смехопанорамы» утверждал, что его брак распался не из-за нового романа. С неожиданным признанием Брухуновой у критиков появился новый повод называть ее разлучницей.