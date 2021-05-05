Онищенко рассказал о вакцинации для переболевших COVID-19 граждан

Москва, 5 мая. Переболевшие COVID-19 россияне могут временно не проходить вакцинацию. Такое заявление сделал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Разрешение пока не проходить вакцинацию уже переболевшим гражданам может помочь достигнуть показателя в 50-55 млн россиян с антителами к коронавирусу уже к августу, заявил депутат.

«Сейчас вам необходимо знать одно: если вы переболели, то я вам разрешаю не вакцинироваться, если вы не переболели, пойдите и вакцинируйтесь», — сказал Онищенко на пресс-конференции ТАСС.

Массовая вакцинация жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья может нормализовать эпидситуацию в стране. Но гражданам из других регионов нужно продолжать делать прививку в «плановом режиме», подчеркнул Онищенко.

Сейчас в России доступны три вакцины от коронавируса. Препарат «ЭпиВакКорона» зарегистрировали в стране вторым. Проведенные исследования показывают его эффективность и способность выработать антитела, нейтрализующие три штамма инфекции.