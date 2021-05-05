Российские керлингистки обыграли Японию и завоевали седьмую победу на ЧМ

Москва, 5 мая. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Японии со счетом 6:5 в седьмом матче предварительного раунда чемпионата мира. Турнир проходит в городе Калгари, Канада.

В состав женской сборной РФ по керлингу входят скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Сейчас россиянки возглавляют турнирную таблицу, завоевав семь побед подряд.

В предварительном этапе участвуют 14 команд. По его результатам две лучшие сборные попадут в полуфинал, а еще четыре команды поборются за эту возможность в стыковых матчах. Следующим соперником россиянок станет сборная Китая, пишет RT.

Женская сборная России по керлингу уже переиграла итальянскую команду в третьем матче. Во втором матче им уступили соперницы из Южной Кореи, а в первом — немки. Соревнования завершатся 9 мая.