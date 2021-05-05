Интим с роботом: Малышева рассказала о современных изменениях в сексе

Москва, 5 мая. В будущем человечество ждет любовь на расстоянии и секс с роботами. Об этом говорится в исследовании, которое рекомендовала своим поклонникам теледоктор Елена Малышева.

На своей странице в Instagram ведущая шоу «Жить здорово!» опубликовала пост на пикантную тему — ссылку на статью под названием «О, дивный новый секс». В описании она добавила, что секс — это «часть великой физиологии человека», которая не менялась на протяжении тысячелетий. Однако в скором времени все может измениться.

В статье речь идет о некоторых инновациях, которые, возможно, ждут человечество в скором будущем. В частности авторы прогнозируют, что заниматься любовью можно будет на расстоянии, используя костюмы сверхправдоподобной виртуальной реальности, имитирующие тактильные ощущения.

В статье, рекомендованной Малышевой, также утверждается, что к 2050 году люди смогут влюбляться в роботов и общаться с ними, как с настоящими партнерами. А порнография выйдет на новый уровень: можно будет отсканировать тело голливудской звезды и наложить его на движения порноактера.

«Видео­очки в сочетании с мозговым имплантатом сделают так, что у вас будет абсолютно правдоподобный секс», — говорится в статье.

Подводя итог, авторы материала сообщают, что сексом люди будут заниматься все реже из-за развития гаджетов, стрессов и эпидемий депрессии. Судя по комментариям, сама Малышева восприняла это исследование без энтузиазма. Один из фолловеров поинтересовался у теледоктора, пожелала бы она своим детям такого будущего.

«Конечно, нет! Человеку нужен человек! Но это прогноз. Грустный и горький. Но ведь есть время исправить! Правда?» — ответила Малышева.

Она также поддержала другого подписчика, написавшего, что «мир сошел с ума».

«И на этом закончится существование людей», — отметила strojnaya.mama.

«Это точно», — согласилась Малышева.

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