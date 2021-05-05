Повседневные продукты могут увеличить риск развития рака

Москва, 5 мая. Употребление ряда привычных для многих продуктов может стать причиной развития рака и других серьезных заболеваний. К такому выводу пришли онкологи.

Речь идет о продуктах с большим содержанием жира и сахара. В число опасных вошли копчености, кетчуп, майонез, чипсы, газированные сладкие напитки, колбасные изделия, попкорн, рафинированный сахар, соления и фастфуд. Медики призывают сократить употребление указанных продуктов для сохранения здоровья организма.

Вместо этого врачи рекомендуют добавить в рацион больше овощей, фруктов и другой здоровой пищи. Еще одним полезным советом является отказ от вредных привычек и употребление чистой питьевой воды.

Онкологи ранее назвали один из первых симптомов развития рака и других опасных заболеваний. Речь идет о беспричинном похудении. Тревожным сигналом является потеря около пяти килограммов в год при обычном рационе питания.