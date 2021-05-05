Свыше 644 тысяч случаев заболевания COVID-19 выявили в мире за сутки

Москва, 5 мая. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 153 миллиона. За сутки заболели еще 644 685 человек, отметили в ВОЗ.

С момента начала пандемии коронавируса зафиксировано 153 187 889 подтвержденных случаев заболевания. Число жертв, по состоянию на 4 мая 2021 года, достигло 3 209 109 человек. За сутки количество летальных исходов увеличилось на 10 501, передает RT.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные данные о заболевших и умерших пациентах, которые присылают государства. Большая часть зараженных, свыше 58%, приходится на регион Юго-Восточной Азии.

Обезопасить себя от тяжелого течения болезни можно с помощью вакцинации. Всемирная организация здравоохранения планирует самостоятельно оценить «Спутник V» на предмет безопасности. Это ориентировочно может произойти летом.