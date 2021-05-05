Уральский школьник изнасиловал девятилетнюю девочку на глазах у братьев

Краснотурьинск, 5 мая. Группа подростков уговорила девятилетнюю девочку пойти с ними в лес. Там один из школьников надругался над ребенком.

Преступление было совершено в уральском городе Краснотурьинске. Четверо подростков в возрасте 12–13 лет обманом заманили девочку в лесной массив, расположенный в районе Подсобного хозяйства. В лесу один из школьников повалил жертву на землю и начал насиловать, а другие подростки в это время наблюдали за происходящим.

Трое из четверых мальчиков являются братьями, преступление совершил старший из них, передают СМИ. Подростки ранее не состояли на учете. Их воспитанием занимается 39-летняя мать, которая работает дояркой. Четвертым в компании был знакомый одного из братьев.

После инцидента девочка пришла к матери и рассказала о случившемся. Несовершеннолетнего насильника посадили под домашний арест, однако в силу возраста он избежит наказания.

В Нижнем Новгороде от рук взрослого мужчины пострадала десятилетняя девочка. Утром местный житель подкараулил школьницу недалеко от дома, после чего совершил над ней сексуальное насилие.