Посетитель магазина Apple в Лондоне умер от ножевых ранений в результате драки

Лондон, 5 мая. Один из посетителей лондонского торгового центра погиб в результате ножевых ранений. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Трагедия случилась во вторник в одном из торговых центров столицы Англии. Сообщение о драке между несколькими посетителями торгового центра Brent Cross поступило в полицию около 19 часов вечера по местному времени.

Специалисты нашли тело 21-летнего молодого человека со множеством ножевых ранений. Смерть юноши была констатирована на месте преступления. Британская полиция в связи с инцидентом задержала двух человек по подозрению в убийстве.

Массовые драки, в ходе которых применяется нож, считаются одними из самых распространенных правонарушений. Недавно петербуржец в подъезде ударил собутыльника ножом в ходе конфликта.