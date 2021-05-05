«Манчестер Сити» стал финалистом Лиги чемпионов впервые в истории

Манчестер, 5 мая. Победа над ПСЖ во втором полуфинальном поединке Лиги чемпионов позволила «Манчестер Сити» впервые в своей истории стать финалистом турнира.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу английской команды. Оба гола забил Рияд Марез. В первом поединке полуфинала «Манчестер Сити» обыграл ПСЖ с результатом 2:1.

В финале «Манчестер Сити», по данным RT, встретится с победителем противостояния между «Реалом» и «Челси». Обладатель кубка Лиги чемпионов определится в Стамбуле 29 мая.

У «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне есть все шансы стать победителем чемпионата Англии по футболу досрочно. Для этого нужно, чтобы «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» в ближайшем матче.