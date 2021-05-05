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«Манчестер Сити» стал финалистом Лиги чемпионов впервые в истории

  /   Обновлено: 05 мая 2021 00:28
Спорт
«Манчестер Сити» стал финалистом Лиги чемпионов впервые в истории
Prt Scr instagram.com  /  @ManCity

Манчестер, 5 мая. Победа над ПСЖ во втором полуфинальном поединке Лиги чемпионов позволила «Манчестер Сити» впервые в своей истории стать финалистом турнира.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу английской команды. Оба гола забил Рияд Марез. В первом поединке полуфинала «Манчестер Сити» обыграл ПСЖ с результатом 2:1.

В финале «Манчестер Сити», по данным RT, встретится с победителем противостояния между «Реалом» и «Челси». Обладатель кубка Лиги чемпионов определится в Стамбуле 29 мая.

У «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне есть все шансы стать победителем чемпионата Англии по футболу досрочно. Для этого нужно, чтобы «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» в ближайшем матче.

футбол лига чемпионов манчестер сити псж
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