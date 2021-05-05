Это самообман: Виктория Боня оправдалась за снимок своих ягодиц с целлюлитом

Москва, 5 мая. Фотографии в соцсетях без ретуши гораздо интереснее, поскольку они показывают настоящее тело, заявила экс-участница «Дома-2» Виктория Боня.

Пару дней назад светская львица опубликовала на своей странице в Instagram снимки с мальдивского пляжа. Подписчики похвалили Боню не только за шикарную фигуру, но и за честность: знаменитость не стала усердствовать с фотошопом и убирать растяжки на бедрах. Поклонницы теледивы признались, что им надоели идеальные отретушированные фото звезд.

В беседе с порталом Life Боня сообщила, что изначально ее подруга обработала эти снимки, сделав для звезды «глянцевую кожу». Однако после этого с фотографий смотрела уже совсем другая женщина.

«Зачем обманывать саму себя? Да, у меня есть немного растяжек, но ведь у всех женщин есть какие-то маленькие погрешности и неровности», — отметила Виктория Боня.

Она подчеркнула, что не любит, когда люди увлекаются ретушью и начинают буквально «глянцевать» свое тело, уничтожая любые детали. Оставить на снимке целлюлит звезда решилась, поскольку «намного интереснее, когда видно настоящее тело».

«Это самообман. И я нисколько не жалею, что выставила такие фотографии. Мне девочки даже написали: мол, Вика, нам хотя бы чуть-чуть стало легче, что у вас тоже есть изъяны. Мы, женщины, должны друг друга поддерживать», — резюмировала Боня.

Ранее за любовь к ретуши экс-участницу «Дома-2» раскритиковала скандальный блогер Лена Миро. Она обратила внимание на снимок Бони, на котором модель демонстрировала подтянутую фигуру и пышные ягодицы. Блогер уверена, что добиться таких результатов светская львица могла только фотошопом или с помощью пластических операций. Она подчеркнула, что никогда не поверит в то, что на фотографиях из соцсети подписчики видят настоящие ягодицы Бони.