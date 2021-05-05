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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Тонга в Тихом океане

Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Тонга в Тихом океане
Global Look Press  /  Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com

Нукуалофа, 5 мая. Подземные толчки магнитудой 5,5 ощущались недалеко от Королевства Тонга в Тихом океане. Соответствующие данные приводит Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался примерно в 159 километрах к северо-востоку от города Нукуалофа. В нем проживает порядка 22,4 тысячи человек. Очаг подземных толчков выявлен на глубине десяти километров.

О пострадавших или разрушениях в результате произошедшего не сообщается. Информация об угрозе цунами после сейсмологического события не поступала.

На Камчатке ранее произошло землетрясение магнитудой 5,0. Колебания земной поверхности были выявлены в 161 километре к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.

землетрясение тихий океан королевство тонга
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