Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Тонга в Тихом океане

Нукуалофа, 5 мая. Подземные толчки магнитудой 5,5 ощущались недалеко от Королевства Тонга в Тихом океане. Соответствующие данные приводит Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался примерно в 159 километрах к северо-востоку от города Нукуалофа. В нем проживает порядка 22,4 тысячи человек. Очаг подземных толчков выявлен на глубине десяти километров.

О пострадавших или разрушениях в результате произошедшего не сообщается. Информация об угрозе цунами после сейсмологического события не поступала.

На Камчатке ранее произошло землетрясение магнитудой 5,0. Колебания земной поверхности были выявлены в 161 километре к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.