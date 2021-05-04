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Это фальшивка: депутат Рады рассказал, как у украинцев пытаются украсть День Победы

Политика
Это фальшивка: депутат Рады рассказал, как у украинцев пытаются украсть День Победы
Global Look Press  /  Inna Borodayeva/ZUMAPRESS.com

Киев, 4 мая. Отказавшись праздновать 9 Мая, киевские власти фактически украли у украинского народа победу в Великой Отечественной войне, заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский.

Бужанский, член пропрезидентской партии «Слуга народа», выступая в эфире телеканала «Наш», отметил, что у украинцев пытаются украсть праздник 9 Мая, чтобы «продать так называемый День памяти и примирения 8 мая».

«Пожалуйста, когда вы будете для себя решать, что значит для вас 8 мая, ответьте себе на простой вопрос, а с кем вы конкретно собрались примиряться?… Это фальшивая дата и смысл ее существования только один, у вас хотят украсть День Победы. Я, народный депутат Украины Максим Бужанский, 25 мажоритарный округ, Днепр, говорю: государственная политика в этом историческом вопросе — это фальшивка», — подчеркнул парламентарий.

Седьмой год Украина, копируя европейские традиции, отмечает День памяти и примирения 8 мая. Эту дату Верховная рада установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации. Символом 8 мая стал красный мак — во многих западных странах он является данью памяти жертвам всех военных и гражданских вооруженных конфликтов после 1914 года.

В День Победы в стране в последние годы радикалы устраивают различные провокации. К примеру, несколько лет назад мужчины напали на несовершеннолетнюю девочку за то, что она ходила по улице 9 мая с георгиевской лентой. В этом году сторонники националистических взглядов собираются организовать с 7 по 9 мая «военно-историческую реконструкцию» быта и боевых действий дивизии СС «Галичина» и Украинской повстанческой армии (УПА1, запрещена в РФ). К слову, официальные власти не поддержали идею националистов, осудив их инициативу.

1 Организация запрещена на территории РФ.

украина день победы 9 мая 8 мая день памяти и примирения
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