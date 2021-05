Заблокированный в Twitter и Facebook Трамп создал собственный сайт

Вашингтон, 4 мая. Экс-президент США Дональд Трамп запустил коммуникационную платформу, которая позволит ему общаться с последователями в обход блокировок в Twitter и Facebook.

Платформа, получившая название From the Desk of Donald J. Trump размещена на сайте DonaldJTrump.com/desk. Как сообщает Fox News, технология основана на Campaign Nucleus — «цифровой экосистеме, созданной для эффективного управления политическими кампаниями и организациями», разработанной бывшим руководителем избирательной кампании Трампа Брэдом Парскейлом.

Данное «пространство» позволит Трампу публиковать сообщения, а его подписчикам делиться сообщениями бывшего президента в Twitter и Facebook. Однако на новой платформе нет функции, позволяющей пользователям «отвечать» или взаимодействовать с сообщениями Трампа.

«Это просто одностороннее общение, — сообщил источник, знакомый с инициативой. — Эта система позволяет Трампу общаться со своими последователями».

Новая платформа Трампа появилась во вторник после того, как советники сообщили СМИ, что бывший президент планировал «продвинуться вперед» в создании соцсети ответ на блокировку его аккаунтов в Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и Snapchat. На данный момент неясно, является ли эта платформа частью этих планов или это некий отдельный проект.

Facebook заблокировал Трампа «на неопределенный срок» после беспорядков в Капитолии 6 января, при этом гендиректор Марк Цукерберг заявил, что они «считают, что риски, позволяющие президенту продолжать пользоваться сервисом в этот период, просто слишком велики». В Twitter заявили, что Трамп забанен навсегда.

В конце апреля российский бизнесмен, учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев обратился к Трампу с открытым письмом, предложив объединить силы и «создать платформу будущего, основанную на принципе свободы слова». По его словам, только так можно эффективно бороться с цензурой крупных технологических гигантов.