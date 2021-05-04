Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 мая 00:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:59
Политика
Это фальшивка: депутат Рады рассказал, как у украинцев пытаются украсть День Победы
23:54
Технологии
Заблокированный в Twitter и Facebook Трамп создал собственный сайт
23:34
Общество
«Новость из психбольницы»: Понасенков иронично отреагировал на критику «Белоснежки»
23:27
Общество
Экс-президент Украины Порошенко купил через офшоры картины Репина и Дали
23:16
Весь мир
Захаров: Иностранные СМИ скрывают правду о преступлениях боевиков в ЦАР
23:13
Общество
Вдова Ланового разместила его портрет в «Бессмертном полку»
23:00
Общество
Киев разрешил продажу и вывоз украинской земли за рубеж
22:55
Политика
Запад «прикрывается» Навальным для реализации угроз лишить РФ SWIFT
22:36
Общество
Переливающийся всеми цветами радуги питон стал звездой соцсетей
22:13
Весь мир
Поблажки цензуры: как власти Ирана используют Clubhouse перед выборами
22:11
Политика
Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне
22:00
Общество
Почему в Индии больные COVID-19 готовы умирать на улице
22:00
Общество
Пока НАТО преследует свои цели, РФ помогает навести порядок в Сирии и ЛДНР
21:55
Политика
Генпрокуратура Чехии заявила о возможной остановке «дела о Врбетице»
21:54
Весь мир
Более 80 судей и прокуроров уволили в Судане
21:42
Общество
Блогер отказала Бену Аффлеку на сайте знакомств и стала знаменитостью
21:34
Происшествия
Прокуратура СЗТУ начала проверку из-за столкновения теплохода на Фонтанке
21:34
Общество
Сотрудникам Роспотребнадзора присвоили орден Пирогова за борьбу с COVID-19
21:30
Общество
День «Звездных войн» отметили фанаты космической саги
21:17
Происшествия
Спасатели нашли трупы двух подростков на месте пожара в Ленобласти
Все новости

Заблокированный в Twitter и Facebook Трамп создал собственный сайт

Технологии
Заблокированный в Twitter и Facebook Трамп создал собственный сайт
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 4 мая. Экс-президент США Дональд Трамп запустил коммуникационную платформу, которая позволит ему общаться с последователями в обход блокировок в Twitter и Facebook.

Платформа, получившая название From the Desk of Donald J. Trump размещена на сайте DonaldJTrump.com/desk. Как сообщает Fox News, технология основана на Campaign Nucleus — «цифровой экосистеме, созданной для эффективного управления политическими кампаниями и организациями», разработанной бывшим руководителем избирательной кампании Трампа Брэдом Парскейлом.

Данное «пространство» позволит Трампу публиковать сообщения, а его подписчикам делиться сообщениями бывшего президента в Twitter и Facebook. Однако на новой платформе нет функции, позволяющей пользователям «отвечать» или взаимодействовать с сообщениями Трампа.

«Это просто одностороннее общение, — сообщил источник, знакомый с инициативой. — Эта система позволяет Трампу общаться со своими последователями».

Новая платформа Трампа появилась во вторник после того, как советники сообщили СМИ, что бывший президент планировал «продвинуться вперед» в создании соцсети ответ на блокировку его аккаунтов в Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и Snapchat. На данный момент неясно, является ли эта платформа частью этих планов или это некий отдельный проект.

Facebook заблокировал Трампа «на неопределенный срок» после беспорядков в Капитолии 6 января, при этом гендиректор Марк Цукерберг заявил, что они «считают, что риски, позволяющие президенту продолжать пользоваться сервисом в этот период, просто слишком велики». В Twitter заявили, что Трамп забанен навсегда.

В конце апреля российский бизнесмен, учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев обратился к Трампу с открытым письмом, предложив объединить силы и «создать платформу будущего, основанную на принципе свободы слова». По его словам, только так можно эффективно бороться с цензурой крупных технологических гигантов.

Facebook сша трамп twitter интернет соцсети
Комментировать
Самое популярное
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Общество 64315 2 мая 2021
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 54888 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 46009 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 38965 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Общество 32806 2 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Все новости / Технологии / Заблокированный в Twitter и Facebook Трамп создал собственный сайт
Рейтинг@Mail.ru