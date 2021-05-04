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Экс-президент Украины Порошенко купил через офшоры картины Репина и Дали

Общество
Экс-президент Украины Порошенко купил через офшоры картины Репина и Дали
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Москва, 4 мая. Экс-президент Украины Петр Порошенко оказался владельцем предметов роскоши, купленных через офшоры. Речь идет о дорогой мебели, скульптуре Сальвадора Дали и картине Ильи Репина.

Соответствующая информация содержится на сайте Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Журналисты выяснили, что Порошенко в тайне контролировал работу шести офшорных компаний. Через них экс-президент проводил многомиллионные сделки. Он приобретал итальянскую мебель для своего дома и редкие произведения искусства.

Согласно материалам расследования, Порошенко и его супруга Марина в период с 2009 по 2012 год купили итальянскую мебель на сумму свыше 100 тысяч долларов. Сделка оформлялась через компанию Vernon Holdings, которая базируется на Британских Виргинских островах. В 2019 году стало известно, что компания контролировалась Порошенко.

В мае 2012 года экс-президент приобрел скульптуру «Длинноногий слон» Сальвадора Дали. В качестве покупателя выступила связанная с Порошенко фирма Linquist Ltd. Картину Ильи Репина «Казаки на Черном море» экс-президент купил в апреле 2013 года через компанию Vernon Holdings.

Сейчас Порошенко и его супруга Марина отдыхают на солнечном Кипре. Там же со своей семьей проводит майские праздники соратник бывшего президента Украины Сергей Березенко.

украина порошенко офшоры
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