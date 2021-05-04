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Вдова Ланового разместила его портрет в «Бессмертном полку»

Общество
Вдова Ланового разместила его портрет в «Бессмертном полку»
vakhtangov.ru  /  Пресс-служба Театра имени Е. Б. Вахтангова

Москва, 4 мая. Фотография Василия Ланового появилась среди героев «Бессмертного полка», который в этом году пройдет в онлайн-формате.

Вдова народного артиста СССР, актриса Ирина Купченко присоединилась к всероссийской акции, разместив портрет покойного супруга в онлайн-шествии. Об этом артистка сообщила в ролике в поддержку акции памяти, размещенном на официальном YouTube-канале движения.

«В этом году я размещу в онлайн-шествии портрет моего мужа Василия Семеновича Ланового. Потому что делом всей его жизни, его творчества, и главное, его совести — была защита памяти погибших, подвига страны и ее героев. Присоединяйтесь к проекту!» — говорит на записи Купченко, едва сдерживая слезы.

Великую Отечественную войну Лановой встретил в семилетнем возрасте в селе Стримба, куда приехал в гости к бабушке с дедушкой. Из-за войны он почти три года был разлучен со своей семьей.

В этом году из-за пандемии COVID-19 традиционное шествие «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте и разместить портрет своего родственника, прошедшего Великую Отечественную войну.

Директор Мемориального музея военного и трудового подвига 1941–1945 годов Николай Кручинкин в беседе с ФАН рассказал, что в прошлом году со стороны некоторых участников онлайн-акции «были замечены хулиганские выходки, когда они пытались разместить портреты основателя Третьего рейха и генерала-предателя рядом с нашими ветеранами». В этот раз всю информацию будут проверять модераторы, чтобы не допустить подобных провокаций.

Кручинкин напомнил, что наказание за виртуальные «забавы» весьма реальное. Одних псевдо-участников приговорили к 200 часам обязательных работ, других оштрафовали на 120 тысяч рублей.

бессмертный полк лановой купченко
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