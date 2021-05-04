Запад «прикрывается» Навальным для реализации угроз лишить РФ SWIFT

Москва, 4 мая. Угрозы отключить Россию от платежной системы SWIFT звучали еще в 2015 году. Запад вспомнил о старых запугиваниях на фоне ситуации с осужденным блогером Алексеем Навальным.

Суд вынес приговор Навальному 2 февраля нынешнего года. Европейские структуры отреагировали на это. В Совете ЕС назвали «политически мотивированным» решение суда, пообещав обсудить возможную ответную реакцию.

Перейти от слов к делу западные политики решили после замены блогеру условного срока на реальный. В свою очередь сотрудники ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), начали призывать Комитет министров СЕ принять «жесткие ответные меры». Сначала был поднят вопрос о возможном исключении РФ из Совета Европы, но затем об этом забыли. Организация не собирается терять столь важный источник финансирования.

Недавно Европарламент вспомнил о старой угрозе в виде отключения России от SWIFT, потому что подвернулся удобный повод в лице Навального. Если в ЕС пойдут на эту меру, то под ударом, по данным издания «ПолитЭксперт», может оказаться российский импорт и экспорт. Европейские политики, как показывает практика, никогда не шли на столь жесткое усугубление отношений с Москвой.

Немецкий журналист Александр Рар выразил мнение, что настоящая причина гонений Запада на Россию кроется в стремлении навязать РФ свои принципы и устои, которым, по мнению иностранных государств, должен подчиняться весь мир.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.