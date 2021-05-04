Переливающийся всеми цветами радуги питон стал звездой соцсетей

Вашингтон, 4 мая. Видео с необычным питоном, чья чешуя переливалась на солнце, словно радуга, вызвало бурю эмоций у пользователей Instagram.

Смотрительница американского «Зоопарка рептилий» опубликовала в соцсети видео со своей любимицей — огромным толстым синим питоном по имени Моя любовь. Змея обвивает шею сотрудницы зоопарка, свисая до самого пола. Под весом огромного питона девушка еле держится на ногах.

Самое удивительное: чешуя змеи переливается на солнце разными цветами, образуя по «телу» пресмыкающегося своеобразную радугу. Пользователи соцсети пришли в восторг от видео, оставив более 60 тыс. лайков и десятки сотен комментариев.

«Красиво, пока не проголодается», — пошутил пользователь под ником livmgal.

Один из подписчиков поинтересовался, как получился такой необычный цвет — при помощи каких-то «искусственных манипуляций» или с рождения. В любом случае, добавил он, змея «потрясающе красива».

«Она должно быть самая великолепная змея в истории», — считает mrs.ox2010.

Чуть позже она в одном из комментариев уточнила, что питон принадлежит владельцу зоопарка, который растил ее с момента вылупления из яйца.

Летом прошлого года хорошие новости пришли из Московского зоопарка: самка редкого красного пестрого питона дала потомство. В зоопарке достаточного сложно создать условия для размножения змей: чтобы самка дала приплод, необходимо сначала имитировать сезон дождей. Специалисты понижают в террариумах температуру, повышается влажность, после этого самца и самку ссаживают.

Красный пестрый питон — редкий вид змей, которых можно встретить в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии. Они давно живут в Московском зоопарке и успешно размножаются.