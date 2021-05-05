Аресты, цензура и госнаграды: что значит быть журналистом в Турции

Ежегодно с 1994 года 3 мая отмечают Всемирный день свободы печати. Он был провозглашен годом ранее Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) в знак признания важности соблюдения принципов свободы печати, а также как дань памяти журналистам, погибшим при исполнении долга. Именно в этот день деятельность работников СМИ в Турции вновь оказалась в центре внимания.

С какими трудностями сталкиваются журналисты Турецкой Республики, и как регулируются средства массовой информации в стране — разбиралась международная редакция ФАН.

153-е место в мире в индексе свободы прессы

Согласно отчету, опубликованному неправительственной организацией «Репортеры без границ» (RSF) в конце апреля этого года, Турция заняла 153-е место из 180 стран в мировом индексе свободы прессы. Международные эксперты отметили, что военные операции в Сирии, вмешательство в Ливию, политические манипуляции вокруг кризиса сирийских беженцев и борьба с пандемией коронавируса использовались в стране для усиления авторитарной политики в отношении СМИ и использования судебной системы в политических целях.

В отчете также указывается, что правительство Турции контролирует 90% национальных СМИ и использует свои регулирующие органы для подавления несогласных, а для устранения плюрализма применяются все возможные средства. Как отметила экспертная группа, несмотря на то, что Турция перестала быть страной с наибольшим числом журналистов за решеткой, страх оказаться перед судом из-за «неправильной» позиции у работников СМИ никуда не исчез.

Только в апреле 49 турецких журналистов предстали перед судом. Из них 48 работникам СМИ грозили тюремные сроки, а в отношении одного была запрошена компенсация в размере 50 000 турецких лир (около 453 тысяч рублей).

48 gazeteci 485 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıhttps://t.co/txkyOdKZFB — Mezopotamya Ajansı (@MAturkce) May 3, 2021

3 мая и снова мрачный пейзаж

Среди недавних событий, вновь затронувших актуальность проблемы свободы СМИ в Турции — массовые задержания во время демонстрации по случаю Дня международной солидарности трудящихся 1 мая. За несколько дней до праздника МВД выпустило циркуляр, запрещающий фото- и видеосъемку силовиков во время их работы. В результате полиция пыталась разогнать мирных демонстрантов, при этом запрещая корреспондентам снимать на камеру происходящее.

Как впоследствии пояснил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, циркуляр не противоречит конституции и призван защищать личную жизнь работников правоохранительных органов. Однако же в действительности очевидно, что подобная инициатива была предпринята для того, чтобы кадры жесткого разгона манифестантов не попали в СМИ и соцсети.

1 Mayıs'ta çekim yapan gazeteci arkadaşlarımız polis tarafından engelleniyor, üyemiz Sultan Eylem Keleş'in ''Gazeteciyiz, işimizi yapıyoruz'' itirazı üzerine polisler ''Genelge talimatı var'' dedi. Tekrar ediyoruz; Emniyet'in genelgesiyle gazetecilik faaliyeti engellenemez! pic.twitter.com/pGhlK7bxs2 — DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) May 1, 2021

«Попытки запретить репортерам фиксировать действия полиции бесполезны в мире, где у каждого есть свои камеры на телефоне. Невозможно оправдать такое ограничение неприкосновенностью частной жизни, ведь единственной целью циркуляра является ограничение свободы прессы. Если вы попытаетесь заблокировать одну камеру, вы неизбежно привлечете внимание всех остальных камер», — отметил представитель Турции в Комитете по защите журналистов Озгюр Огрет.

Депутат парламента Турции от «Республиканской народной партии» (РНП) Утку Чакырозер, комментируя первомайские события, заявил, что Всемирный день свободы печати 3 мая Турция снова встречает с «мрачным пейзажем».

«Запись аудио и видео с целью доказательства правонарушений со стороны полиции перед компетентными административными и судебными органами не противоречит конфиденциальности частной жизни или праву на защиту персональных данных. Циркуляр должен быть немедленно отменен», — заявил оппозиционный политик.

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü öncesinde "Bu sene de yine kara tablo ile karşı karşıyayız” dedi



“Nisan ayında 50 gazeteci hakim karşısındaydı. Bağımsız gazetecilik yapan televizyonlara RTÜK ceza yağdırdı"https://t.co/hwLV8rhoq8 pic.twitter.com/Cu1RcCESq5 — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) May 2, 2021

Аресты, задержания, цензура

Профсоюз журналистов Турции (TGS) по случаю Всемирного дня свободы печати опубликовал доклад о текущем положении журналистики в стране. Как отмечают активисты, в стране 43 работника СМИ в настоящее время находятся в тюрьме из-за своей журналистской деятельности. Согласно докладу, с апреля 2020 по апрель 2021 года 57 журналистов находились под стражей в общей сложности в течение 144 дней, при этом 6 из них были избиты при задержании. Кроме того, в отчете говорится, что в отношении 101 журналиста было начато расследование, а 274 работника СМИ предстали перед судом по 128 делам.

Türkiye’de medya özgür değil. Gazeteciler sansürleniyor, kovuluyor, hapse atılıyor. Böylece toplum haber alma hakkını, ülkemiz demokrasisini kaybediyor.

Çünkü basın beladaysa, demokrasi askıda. Basın beladaysa, herkesin başı belada.

???? https://t.co/pzMbfOo1TS #basınbelada pic.twitter.com/y9qp9D7oRW — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) May 3, 2021

Особое внимание в документе уделено положению журналистов в период пандемии. Активисты указали на то, что под предлогом коронавирусных ограничительных мер в местах лишения свободы нарушаются права работников СМИ. Заключенные не могут общаться со своими семьями и получать новости извне. Они содержатся в плохих санитарно-гигиенических условиях и лишены доступа к медицинскому обслуживанию.

«В Турции СМИ несвободны. Журналистов подвергают цензуре, увольняют, сажают в тюрьму. Таким образом, общество теряет право на новости, а наша страна лишается демократии. Потому что, если пресса в беде, демократия находится под вопросом. Если пресса в беде, все в беде», — говорится в заявлении TGS.

В отчете также упоминается растущая безработица в сфере СМИ. Если в 2020 году 13,2% выпускников журфака были безработными, то в 2021 году показатель вырос до 27,7%. А если в их число включить работников СМИ без страховки и гарантий безопасности, то эта цифра может достигать 35–40%.

Ограничения со стороны регуляторов СМИ

Для контроля над СМИ в Турции существуют специальные регулирующие органы. В первую очередь это Верховный совет радио и телевидения (RTÜK) и Агентство по рекламе прессы (BIK), распространяющее рекламу правительственного сектора в СМИ.

Согласно данным за последний год, посредством RTÜK в стране были выписаны штрафы на общую сумму почти 7,5 млн турецких лир (около 67,8 млн рублей) и 41 раз назначен штраф в виде прекращения вещания того или иного органа. Недавно Верховный совет радио и телевидения наложил большие штрафы на каналы Halk TV, HaberTürk, Fox TV, Tele 1 и KRT за контент, критикующий правящую партию и ее союзника по коалиции «Партию националистического движения» (ПНД).

Как отмечает председатель по вопросам прессы в Конфедерации революционных рабочих профсоюзов Турции (DİSK) Фарук Эрен, телеканалы, которые «не присягают» власти, находятся под постоянной угрозой лишения эфирного времени в течение определенного периода или штрафов.

«Перед каналами, пытающимися бороться с этими штрафами, всегда стоит угроза аннулирования лицензий на вещание. Это также приводит к трагическим ситуациям. В дискуссионных программах ведущие вынуждены постоянно предупреждать своих гостей об опасности закрытия канала», — сказал он.

Что касается действий BİK, то за минувший год они многократно применяли санкции в отношении популярных оппозиционных изданий. Так, например, издание Cumhuriyet было лишено права использовать рекламу на общий срок 90 дней, Evrensel — на 63, а BirGün — на 39 суток. Соответственно, газеты теряли значительные источники заработка.

«Рекламные объявления в ноябре и декабре очень важны для каждой газеты, так как это конец года. 55-дневный штраф, назначенный нам в тот период, повлиял на нас экономически. Двухмесячные санкции по сути покрывают все ежемесячные расходы нашей газеты. Запрет на рекламу применяется по отношению к нам словно экономическая дубинка», — отметил главный редактор издания Cumhuriyet Айкут Кючюккая.

Значительная доля санкций в отношении оппозиционной газеты была наложена из-за освещения ситуации вокруг незаконной стройки в стамбульском районе Кузгунджук на участке, который был сдан в аренду сподвижнику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главе департамента по связям с общественностью Фахреттину Алтуну. По большому счету BİK запретило Cumhuriyet публиковать рекламу якобы из-за того, что издание раскрыло информацию об адресе соратника турецкого лидера, нарушив его право на личную жизнь, хотя в сообщении не было никаких подробностей, касающихся адреса Алтуна.

Что касается самого департамента по связям с общественностью, то он занимается пресс-картами для работников СМИ. 5 апреля выяснилось, что за последние два года отделение не продлило либо аннулировало пресс-карты 1371 работника СМИ.

1371 basın kartına ambargo itirafı



İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada bin 371 kişinin basın kartını yenilemediklerini itiraf etti. Açıklamada “Başvuruların iptal edilmesi bir daha almayacakları anlamına gelmiyor” denildihttps://t.co/fY5DW2vEBm — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 5, 2021

Примечательно, что на конец 2020 года документом обладали более 15 тысяч человек, при этом из них лишь четверть — женщины.

Кроме того, ситуация с пресс-картами особенно тяжелая для курдских журналистов, отмечает председатель по вопросам прессы в DİSK Фарук Эрен. По его словам, в целом эти документы в последние годы выдают на основании очень неразборчивых критериев, а к курдским работникам СМИ дискриминация применяется еще сильнее.

#DİSK Basın İş Sendikası Başkanı Faruk Eren: Yüzlerce #gazeteci artık hiçbir şekilde basın kartı alamıyor, #Kürt gazetecilere de basın kartı hiç verilmiyor https://t.co/4gVgadXKZO — Rûdaw Türkçe (@RudawTurkce) May 3, 2021

Журналистам, работающим с курдским языком, приходится нелегко не только из-за пресс-карт. За осуждение действий вооруженных сил страны против курдов в Сирии и Ираке или за фиксирование нарушений прав нацменьшинств в самой Турции их часто обвиняют в связях с «Рабочей партией Курдистана» (РПК), которую Анкара признала террористической организацией. Аресты представителей курдских СМИ перестали быть чем-то исключительным в республике. Многие корреспонденты отмечают, что им сложно работать как на месте событий, так и после публикации новостей на сайте из-за регулярных угроз.

В конце прошлого года телеканал Olay TV, распространявший преимущественно прокурдские оппозиционные взгляды, закрылся менее чем через месяц после запуска. Главный редактор Сулейман Сарылар отметил, что канал стремился поддерживать равную дистанцию от всех сегментов поляризованного общества Турции, но из-за давления со стороны властей владелец Olay TV принял решение о прекращении вещания.

Turkish opposition TV station shuts after 26 days https://t.co/GSyOo0hci6 — Mutlu Civiroglu (@mutludc) December 26, 2020

Президент не видит проблем

Несмотря на явные нарушения свободы прессы, которые фиксируют как международные организации, так и сами журналисты страны, для действующих властей никаких проблем в сфере СМИ нет. В январском обращении по случаю Дня работающих журналистов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в последние годы СМИ республики добились значительного прогресса в достижении более демократической, свободной и многоголосой структуры.

«Турция никогда не откажется от свободы прессы, а также никогда не допустит, чтобы эта концепция использовалась для черной пропаганды против нашей страны», — сказал турецкий лидер.

"Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı.https://t.co/Q6Yi6hXRSP — TRT HABER (@trthaber) January 10, 2021

Очевидно, что за последние годы положение оппозиционных СМИ постепенно становится только хуже. Каждый турецкий журналист может для себя выбрать одно из двух: либо закрывать глаза на негативные моменты, получать различные награды и пользоваться преференциями, либо же беспристрастно освещать проблемы, подвергаться постоянному давлению и быть готовым к аресту. Другого варианта для работников средств массовой информации нет.

Всемирный день свободы печати лишь в очередной раз прояснил факты, указал на реальное положение дел и заставил многих жителей Турции задуматься, стоит ли доверять однобокой подаче информации.