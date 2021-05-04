Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне

Вашингтон, 4 мая. Президент США Джо Байден рассчитывает лично встретиться с главой России Владимиром Путиным в рамках поездки в Европу. Диалог между лидерами стран может состояться в июне.

О своем желании встретиться с Путиным Байден заявил во время общения с журналистами в Белом доме. Его спросили, предлагал ли он российскому коллеге провести встречу в июне, когда Байден поедет на саммиты НАТО и Группу семи.

«В этом и заключаются мои надежда и ожидание. Мы над этим работаем», — ответил Байден.

США хотят выстроить с Россией более стабильные и предсказуемые отношения. Поэтому разговор между Путиным и Байденом пошел бы на пользу как Москве, так и Вашингтону, считает госсекретарь Энтони Блинкен.