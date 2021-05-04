Генпрокуратура Чехии заявила о возможной остановке «дела о Врбетице»

Прага, 4 мая. «Дело о Врбетице» может быть приостановлено, если подозреваемые не будут обнаружены. Об этом сообщил генеральный прокурор Чехии Павел Земан.

Генпрокуратура не отрицает, что уголовное дело, возбужденное в рамках расследования взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице, могут остановить. Об этом сообщает ТАСС.

Чехия считает, что к событиям 2014 года якобы причастны два гражданина РФ. Однако, если следствию не удастся допросить подозреваемых, то дело заморозят.

«Существует только одна версия расследования инцидента во Врбетице, связанная с причастностью россиян, — сказал Земан.

Чешская сторона выслала 18 российских дипломатов, назвав их офицерами российских спецслужб.

Действия Праги прокомментировала официальный спикер МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что Чехия спустя время не смогла найти виновных и ответить на вопрос, что случилось, поэтому решила обвинить Россию.