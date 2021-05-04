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Блогер отказала Бену Аффлеку на сайте знакомств и стала знаменитостью

Общество
Блогер отказала Бену Аффлеку на сайте знакомств и стала знаменитостью
Ben Affleck  /  Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

Москва, 4 мая. Голливудскому актеру Бену Аффлеку пришлось доказывать девушке с сайта знакомств, что он настоящий. В подтверждение реальности своего аккаунта он записал соответствующее видео.

Блогер Нивин Джей ответила взаимностью актеру Бену Аффлеку в приложении для знакомств под названием Raya. Однако через время она удалила его из пар, поскольку усомнилась в реальности владельца аккаунта. Тогда Аффлек нашел девушку в соцсети Instagram и отправил ей ролик. В нем он поинтересовался, почему Джей не захотела продолжить общение с ним.

«Нивин, почему ты удалила мэтч со мной? Это я», — заявил Аффлек на камеру.

После этого инцидента блогер стала известна на весь мир. На ее страницу в TikTok подписаны около 28,7 тысячи пользователей, однако видео меньше чем за сутки собрало четыре миллиона просмотров.

Бен Аффлек станет участником благотворительного концерта, который пройдет в США. Мероприятие нацелено на сбор средств для борьбы с коронавирусом. Вместе с актером концерт посетят другие звездные личности, среди которых принц Гарри и его супруга Меган Маркл.

аффлек блогер сайт знакомств
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