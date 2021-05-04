Сотрудникам Роспотребнадзора присвоили орден Пирогова за борьбу с COVID-19

Москва, 4 мая. Сотрудников управления Роспотребнадзора по Москве наградили за вклад в борьбу с COVID-19 орденом Пирогова. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Орденом Пирогова наградили заместителя начальника территориального отдела Роспотребнадзора Алексееву Ирину Глебовну. Она внесла большой вклад в организацию работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Согласно указу президента России ордена Пирогова удостоены заместитель начальников территориального отдела управления Роспотребнадзора Москвы в СВАО Людмилу Григорьевну, в ВАО – Елену Зарецкую и Ольгу Каньшину, в САО – Юрия Куприна, в ЗАО – Людмилу Мироненко, а в ЮВАО – Любовь Осипову.

Путин присвоил орден Пирогова и начальнику территориального отдела управления Роспотребнадзора Москвы в СВАО Татьяне Савченко и инженеру отдела столичного Противочумного центра Владимиру Бредехину.

В России выявили всего 7770 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Этот показатель является самым низким по сравнению с сентябрем 2020 года. Специалисты указывают на постепенную стабилизацию эпидобстановки в стране.