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Поблажки цензуры: как власти Ирана используют Clubhouse перед выборами

Весь мир
Поблажки цензуры: как власти Ирана используют Clubhouse перед выборами
Федеральное агентство новостей  / 

В Иране среди политиков набирает популярность социальная сеть Clubhouse, которая позволяет организовывать голосовой чат. Это произошло после того, как министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф принял участие в одной из конференций.

Сама площадка появилась в США в прошлом году и быстро набрала популярность во всем мире. В короткое время ее скачали сотни тысяч пользователей, а в Китае и Омане приложение и вовсе успели заблокировать.

В Иране пошли по другому пути. Истеблишмент начал использовать новое сетевое приложение в политической борьбе. Тегеран готовится к президентским выборам, которые назначены на 18 июня 2021 года. Кандидаты обращаются к электорату в рамках диалога с аудиторией в Clubhouse.

Кратковременная мода или новый политический тренд в Тегеране, а также какова вероятность что иранские власти заблокируют доступ к соцсети аудиочатов после случившихся скандалов — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Глава иранского МИД задал моду на Clubhouse в Тегеране 31 марта. Тогда один из иранских журналистов создал комнату в социальной сети для обсуждения иранской ядерной сделки и перспектив в переговорах с американцами. Гостем стал Джавад Зариф.

Разговор заинтересовал большую аудиторию. За несколько секунд к чату присоединились 8000 человек — это максимальное количество пользователей, которое возможно в рамках одной аудиосессии. Среди них были иранские и зарубежные журналисты, министр связи Мохаммад Джавад Азари Джахроми, официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде, бывшие и действующие депутаты парламента, а также рядовые граждане Ирана.

Разговор носил неформальный характер. Глава иранского МИД рассказал о трудностях, которые возникают в ходе переговоров с американцами, обсуждал отношения с Китаем и отвечал на вопросы пользователей. Беседа закончилась спустя несколько часов.

«Пришло время сна, и я должен покинуть чат, чтобы лечь спать», — завершил свое выступление Джавад Зариф.

Этот неформальный разговор спровоцировал волну общественного обсуждения. О нем написала западная пресса. Слова главы иранского МИД обсуждались в социальных сетях и стали информационным поводом для целой серии публикаций в газетах.

Развитие событий и интерес общественности привлекли внимание других политиков. Они захотели повторить успех Джавада Зарифа.

Иранский бум

Вскоре после чата главы иранского МИД в Clubhouse начали появляться другие чиновники. Среди них был глава Центрального банка Ирана Абдоннасер Хеммати. Он обсудил последствия санкций Соединенных Штатов и проблемы экономики.

«Преимущество клуба в том, что он дает возможность обсудить важные вопросы людям с разными политическими взглядами. Например, генерал Касыми беседовал с изгнанным из Ирана журналистом о роли охраны в иранской политике. Подобное сложно представить в реальной жизни», — объясняет причины популярности социальной сети журналист Мухаммад Салих.

К новой площадке начали присматриваться другие представители политического истеблишмента. В одном из чатов появился Ахмад Хомейни — потомок основателя Исламской республики Иран (ИРИ) аятоллы Рухоллы Хомейни.

Некоторое время назад он планировал подать заявку на участие в президентских выборах, но его отговорил нынешний аятолла Али Хаменеи.

Выборы 2021

Возможностями Clubhouse с его прямой связью с людьми воспользовался помощник командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по экономическим вопросам Рустам Касыми. 27 апреля он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Ирана и теперь использует конференции для своего продвижения.

Сейчас Иран стоит на пороге 13-х по счету президентских выборов. Они назначены на 18 июня 2021 года. Нынешний президент Ирана Хасан Роухани выдвигать свою кандидатуру не может. Он занимает этот пост с 2013 года и находился в должности два срока — по закону ему запрещено баллотироваться на третий.

Помимо прочих, в список кандидатов входят бывший министр обороны Хосейн Дехган, экс-спикер парламента Али Лардижани, нынешний спикер Мохаммед Багер Калибаф, бывший командующий КСИР Мохсен Резаи и глава судебной системы Ирана Эбрахим Раиси.

Выборы уже подвергаются критике со стороны западного сообщества, поскольку в них представлены лояльные нынешним властям кандидаты и отсутствуют возможные реформаторы, к крылу которых относят того же Ахмада Хомейни.

Закроют или нет

Открытые обсуждения уже стали поводом для скандалов в Иране. В чате потомка Рухоллы Хомейни присутствовали противники использования хиджаба. Они принялись убеждать Ахмада в необходимости отменить закон на обязательное ношение этого элемента одежды.

«Я еще не решил, за или против обязательного покрытия головы для женщин», — уклонился от дискуссии гость Ахмад Хомейни.

В этой беседе поднимались острые социальные вопросы, среди которых было обсуждение сексуальных домогательств в Иране. В свою очередь разговор действующего кандидата Рустама Касыми тоже получился достаточно острый.

Среди участников беседы присутствовал один из диссидентов. Он спросил помощника командующего КСИР о его отношениях с бизнесменом, присвоившим миллиарды долларов нефтяных доходов в то время, когда Рустам Касыми был министром нефти Ирана — в период с 3 августа 2011 года по 15 августа 2013 года.

Вопрос остался без ответа, поскольку модератор отключил микрофон у его автора и сменил тему. После этого ведущий конференции обращался с просьбой к аудитории отказаться от вопросов с обвинениями в адрес властей. Тем не менее они просачивались.

Разгоревшиеся после обсуждений скандалы стали поводом для разговоров о возможности закрытия Clubhouse в Иране. В мае 2009 года Тегеран уже заблокировал Facebook и Twitter, которые стали центрами оппозиционных настроений и при помощи которых происходила раскачка ситуаций, закончившаяся протестами.

У ставшей теперь популярной дискуссионной площадки уже появились проблемы. Многие пользователи жалуются на проблемы с загрузкой приложения. Хотя официальных ограничений против Clubhouse не вводилось.

Все под контролем

Несмотря на всю скандальность площадки, эксперты склоняются к той версии, что Clubhouse закрыт не будет.

Во-первых, представители власти не просто знают об этой платформе, но и участвуют в дискуссии на ней. Во-вторых, среди этих участников есть 38-летний консерватор Мохаммад Джавад Азари Джархроми, который является министром информационных и коммуникационных технологий. Данное ведомство и занималось блокировкой социальных сетей ранее.

В связи с этим возникли подозрения, что власти контролируют площадку Clubhouse в Иране. Их усиливают признания пользователей, которые участвовали в острых дискуссиях. По словам одного из иранских журналистов, который предпочел не называть своего имени и места работы, он уже получил предупреждение от работодателей за вольности.

«Я пытался задать Рустаму Касыми ряд вопросов, но мне помешал модератор. Еще в одном чате поднялся вопрос коррупции. На следующий день руководство вынесло мне предупреждение на работе», — рассказал сотрудник иранского масс-медиа.

Возможность контроля международной площадки Clubhouse у Тегерана появилась благодаря особенностям ее работы в Иране.

Владельцы социальной платформы создали приложение только для владельцев смартфонов iPhone, которых в Иране насчитывается лишь 10-15%. Чтобы получить доступ к дискуссионным комнатам, один из иранских разработчиков программного обеспечения создал неофициальную версию, которую за последний месяц скачали более 200 тыс. человек.

«Я небогат и у меня нет телефона Apple, поэтому использую версию программы, доступную для смартфонов Android», — пошутил в своем чате Джавад Зариф.

Так или иначе, но в Иране уверены в искусственном происхождении иранского бума на Clubhouse. Многие думают, что он утихнет, когда закончатся президентские выборы. Скандальные чаты создают иллюзию открытости Тегерана, и снимают вопросы у критиков политических процессов внутри страны.

выборы иран clubhouse
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