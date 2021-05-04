Поблажки цензуры: как власти Ирана используют Clubhouse перед выборами

В Иране среди политиков набирает популярность социальная сеть Clubhouse, которая позволяет организовывать голосовой чат. Это произошло после того, как министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф принял участие в одной из конференций.

Сама площадка появилась в США в прошлом году и быстро набрала популярность во всем мире. В короткое время ее скачали сотни тысяч пользователей, а в Китае и Омане приложение и вовсе успели заблокировать.

В Иране пошли по другому пути. Истеблишмент начал использовать новое сетевое приложение в политической борьбе. Тегеран готовится к президентским выборам, которые назначены на 18 июня 2021 года. Кандидаты обращаются к электорату в рамках диалога с аудиторией в Clubhouse.

Кратковременная мода или новый политический тренд в Тегеране, а также какова вероятность что иранские власти заблокируют доступ к соцсети аудиочатов после случившихся скандалов — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Глава иранского МИД задал моду на Clubhouse в Тегеране 31 марта. Тогда один из иранских журналистов создал комнату в социальной сети для обсуждения иранской ядерной сделки и перспектив в переговорах с американцами. Гостем стал Джавад Зариф.

Разговор заинтересовал большую аудиторию. За несколько секунд к чату присоединились 8000 человек — это максимальное количество пользователей, которое возможно в рамках одной аудиосессии. Среди них были иранские и зарубежные журналисты, министр связи Мохаммад Джавад Азари Джахроми, официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде, бывшие и действующие депутаты парламента, а также рядовые граждане Ирана.

@DavariAbdolreza said in a room in Clubhouse:

Zarif with help from Shah's secret police(Savak) went to the USA at age 16https://t.co/KIaadwdKCI — Mazdak hakhamaneshfar (@Hakhamaneshfar) April 14, 2021

Разговор носил неформальный характер. Глава иранского МИД рассказал о трудностях, которые возникают в ходе переговоров с американцами, обсуждал отношения с Китаем и отвечал на вопросы пользователей. Беседа закончилась спустя несколько часов.

«Пришло время сна, и я должен покинуть чат, чтобы лечь спать», — завершил свое выступление Джавад Зариф.

Этот неформальный разговор спровоцировал волну общественного обсуждения. О нем написала западная пресса. Слова главы иранского МИД обсуждались в социальных сетях и стали информационным поводом для целой серии публикаций в газетах.

#Iran Floods Clubhouse to Drown Out Debate - WSJ



"One recent evening, Foreign Minister Javad Zarif fielded questions until 1 a.m., drawing a maximum capacity of 8,000 listeners. "https://t.co/59DAI9l9ZS — Faisal Ghori (@fghori) May 3, 2021

“But on Wednesday, Iran’s foreign minister, Javad Zarif, spent hours on an app called Clubhouse, which lets users join audio-based chatrooms”https://t.co/KJRHxtI6kZ — Aadil Brar (@aadilbrar) April 4, 2021

Развитие событий и интерес общественности привлекли внимание других политиков. Они захотели повторить успех Джавада Зарифа.

Иранский бум

Вскоре после чата главы иранского МИД в Clubhouse начали появляться другие чиновники. Среди них был глава Центрального банка Ирана Абдоннасер Хеммати. Он обсудил последствия санкций Соединенных Штатов и проблемы экономики.

«Преимущество клуба в том, что он дает возможность обсудить важные вопросы людям с разными политическими взглядами. Например, генерал Касыми беседовал с изгнанным из Ирана журналистом о роли охраны в иранской политике. Подобное сложно представить в реальной жизни», — объясняет причины популярности социальной сети журналист Мухаммад Салих.

К новой площадке начали присматриваться другие представители политического истеблишмента. В одном из чатов появился Ахмад Хомейни — потомок основателя Исламской республики Иран (ИРИ) аятоллы Рухоллы Хомейни.

Некоторое время назад он планировал подать заявку на участие в президентских выборах, но его отговорил нынешний аятолла Али Хаменеи.

Выборы 2021

Возможностями Clubhouse с его прямой связью с людьми воспользовался помощник командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по экономическим вопросам Рустам Касыми. 27 апреля он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Ирана и теперь использует конференции для своего продвижения.

Сейчас Иран стоит на пороге 13-х по счету президентских выборов. Они назначены на 18 июня 2021 года. Нынешний президент Ирана Хасан Роухани выдвигать свою кандидатуру не может. Он занимает этот пост с 2013 года и находился в должности два срока — по закону ему запрещено баллотироваться на третий.

Помимо прочих, в список кандидатов входят бывший министр обороны Хосейн Дехган, экс-спикер парламента Али Лардижани, нынешний спикер Мохаммед Багер Калибаф, бывший командующий КСИР Мохсен Резаи и глава судебной системы Ирана Эбрахим Раиси.

As the Iranian Constitution determines the principles upon which the state is based, it is important to ensure that each and every stipulation is strictly followed. Here is how the Constitution itself ensures that that happens. #IranElection2021 pic.twitter.com/jzdEm6FTcf — Press TV (@PressTV) April 27, 2021

Выборы уже подвергаются критике со стороны западного сообщества, поскольку в них представлены лояльные нынешним властям кандидаты и отсутствуют возможные реформаторы, к крылу которых относят того же Ахмада Хомейни.

Закроют или нет

Открытые обсуждения уже стали поводом для скандалов в Иране. В чате потомка Рухоллы Хомейни присутствовали противники использования хиджаба. Они принялись убеждать Ахмада в необходимости отменить закон на обязательное ношение этого элемента одежды.

«Я еще не решил, за или против обязательного покрытия головы для женщин», — уклонился от дискуссии гость Ахмад Хомейни.

В этой беседе поднимались острые социальные вопросы, среди которых было обсуждение сексуальных домогательств в Иране. В свою очередь разговор действующего кандидата Рустама Касыми тоже получился достаточно острый.

Среди участников беседы присутствовал один из диссидентов. Он спросил помощника командующего КСИР о его отношениях с бизнесменом, присвоившим миллиарды долларов нефтяных доходов в то время, когда Рустам Касыми был министром нефти Ирана — в период с 3 августа 2011 года по 15 августа 2013 года.

Вопрос остался без ответа, поскольку модератор отключил микрофон у его автора и сменил тему. После этого ведущий конференции обращался с просьбой к аудитории отказаться от вопросов с обвинениями в адрес властей. Тем не менее они просачивались.

Разгоревшиеся после обсуждений скандалы стали поводом для разговоров о возможности закрытия Clubhouse в Иране. В мае 2009 года Тегеран уже заблокировал Facebook и Twitter, которые стали центрами оппозиционных настроений и при помощи которых происходила раскачка ситуаций, закончившаяся протестами.

У ставшей теперь популярной дискуссионной площадки уже появились проблемы. Многие пользователи жалуются на проблемы с загрузкой приложения. Хотя официальных ограничений против Clubhouse не вводилось.

Все под контролем

Несмотря на всю скандальность площадки, эксперты склоняются к той версии, что Clubhouse закрыт не будет.

Во-первых, представители власти не просто знают об этой платформе, но и участвуют в дискуссии на ней. Во-вторых, среди этих участников есть 38-летний консерватор Мохаммад Джавад Азари Джархроми, который является министром информационных и коммуникационных технологий. Данное ведомство и занималось блокировкой социальных сетей ранее.

В связи с этим возникли подозрения, что власти контролируют площадку Clubhouse в Иране. Их усиливают признания пользователей, которые участвовали в острых дискуссиях. По словам одного из иранских журналистов, который предпочел не называть своего имени и места работы, он уже получил предупреждение от работодателей за вольности.

«Я пытался задать Рустаму Касыми ряд вопросов, но мне помешал модератор. Еще в одном чате поднялся вопрос коррупции. На следующий день руководство вынесло мне предупреждение на работе», — рассказал сотрудник иранского масс-медиа.

Возможность контроля международной площадки Clubhouse у Тегерана появилась благодаря особенностям ее работы в Иране.

Владельцы социальной платформы создали приложение только для владельцев смартфонов iPhone, которых в Иране насчитывается лишь 10-15%. Чтобы получить доступ к дискуссионным комнатам, один из иранских разработчиков программного обеспечения создал неофициальную версию, которую за последний месяц скачали более 200 тыс. человек.

«Я небогат и у меня нет телефона Apple, поэтому использую версию программы, доступную для смартфонов Android», — пошутил в своем чате Джавад Зариф.

Так или иначе, но в Иране уверены в искусственном происхождении иранского бума на Clubhouse. Многие думают, что он утихнет, когда закончатся президентские выборы. Скандальные чаты создают иллюзию открытости Тегерана, и снимают вопросы у критиков политических процессов внутри страны.