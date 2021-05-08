Энциклопедия военных преступников. Часть 3

С каждым годом празднование победы во Второй мировой войне в Европе становится все скромнее, а тенденция к реабилитации нацистских преступников все более явной. Власти Латвии не скрывают своих предпочтений и позволяют каждый год прославлять и чествовать воинов легиона Ваффен-СС маршами по Риге. ФАН рассказывает о латышских палачах, причастных к массовым истязаниям, карательным операциям и зверским убийствам мирного населения, в «Энциклопедии военных преступников».

Янис Цирулис

wikipedia.org / Bundesarchiv, Bild 183-J16133 / CC-BY-SA 3.0

Коллаборационист, офицер Латышского легиона СС Янис Цирулис причастен к геноциду советского народа и массовым убийствам жителей Новгородской области в период оккупации, но так и не был осужден при жизни.

В начале Второй мировой войны Цирулис был зачислен в ряды Красной армии, однако в первые дни нападения Германии на СССР дезертировал и вошел в состав так называемых «отрядов самообороны», на основе которых были сформированы латышские полицейские батальоны.

Цирулис участвовал в карательных операциях в Новгородской области, в том числе возле деревень Жестяная горка и Черное, куда свозили пленных с захваченных территорий. Экспертиза, проведенная в 1947 году после освобождения территории СССР, показала, что в Новгородской области были жестоко убиты тысячи человек. При этом пленных не только расстреливали, но и забивали до смерти тупыми предметами. По словам очевидцев, Цирулис отличался особой жестокостью при расправе с жертвами.

В 1944 году Цирулис стал офицером Латышского легиона СС, а после капитуляции Третьего рейха стал заместителем командира латышской рабочей роты при американской армии. После войны коллаборационист сотрудничал с ЦРУ и стал одним из учредителей организации латышских ветеранов СС «Ястребы Даугавы». Выйдя на пенсию, Цирулис переехал в Херфорд, ближе к семье, и скончался там в 1979 году.

Впервые о причастности Цирулиса к зверским расправам и геноциду стало известно в 1967 году, однако ФРГ отказалась выдать преступника. В 2019 году были обнаружены ранее не известные массовые захоронения в окрестностях Жестяной Горки: в них погребены около 500 человек, в том числе дети и женщины. Следственный комитет России по данным фактам возбудил уголовное дело о геноциде.

Виктор Арайс

wikipedia.org / arhivi.lv / Добросовестное использование

Латышский коллаборационист Виктор Арайс возглавлял так называемую «команду Арайса», которая проводила карательные операции и истребила тысячи мирных жителей.

В начале гитлеровской оккупации Латвии Арайс во главе «команды» и с разрешения немецкой администрации устраивал погромы латвийских евреев, грабил и расстреливал. 8 декабря 1941 года «команда Арайса» расстреляла детей из больницы под предлогом, что большинство из них были евреями. Отличившийся особой жестокостью Арайс получил звание майора.

В 1942 году «команду Арайса» перевели ближе к линии фронта для борьбы с партизанами и проведений операций. С созданием латышских «добровольческих» дивизий Ваффен-СС Арайсу было поручено отлавливать «добровольцев» и расправляться с наиболее уклоняющимися. На счету «команды Арайса» убийство более 30 тысяч человек. В момент капитуляции Третьего рейха Арайс оказался в Дании, он переоделся в гражданскую одежду и сжег документы.

Он бежал в Британскую зону оккупации, однако там его скоро вычислили, но ему удалось скрыться. Он переправился в Германию и получил паспорт как брат своей жены. С 1950 года Арайс жил во Франкфурте и работал в типографии. Его арестовали власти ФРГ в 1975 году по доносу соотечественника и приговорили к пожизненному заключению. Однако Арайсу разрешали покидать тюрьму и навещать семью, он скончался в 1988 году от сердечного приступа, возвращаясь в тюрьму.

Конрад Калейс

wikipedia.org / German Federal Archives

Еще один латышский военный преступник, участник геноцида советского народа на оккупированных территориях — Конрад Калейс. Он дезертировал из Красной армии в начале войны и вступил в расстрельную «команду Арайса».

Калейс участвовал в массовых расстрелах в Латвии, в том числе в Бикерниенском лесу, Румбуле, Саласпилсе, истреблении целых деревень на территории СССР. Во время капитуляции Калейс бежал в Германию, а оттуда эмигрировал в Австралию.

В эмиграции Калейс стал мультимиллионером и переехал в США. Однако в 1994 году его изобличили и признали виновным в преступлениях. Власти США лишили его гражданства и выслали в Австралию, где вскоре тоже началось расследование его преступлений. Калейс бежал в Канаду, а оттуда в Великобританию. Он поселился в доме престарелых под фальшивым именем, но сам себя выдал. В 1999 году в Британии в отношении Калейса было возбуждено уголовное дело, его экстрадировали в Австралию. Однако власти Латвии потребовали выдать Калейса, его адвокаты подали апелляцию. Но в 2001 году Калейс скончался, не дождавшись экстрадиции в Латвию.

Карлис Озолс

wikipedia.org / Мемуары посланника. Париж, Дом книги, 1938 г. / Добросовестное использование

Карлис Озолс известен в мире как латвийско-австралийский шахматист. Он эмигрировал в Германию из Латвии в 1945 году, а через четыре года уехал в Австралию.

Однако до того, как построить карьеру шахматиста, Озолс был членом «команды Арайса» и участвовал в убийствах евреев в Минском еврейском гетто и в ликвидации Слуцкого еврейского гетто. В 1944 году Озолс получил звание оберштурмфюрера с вручением Креста за военные заслуги.

Однако Озолс так и не был обвинен в военных преступлениях и не подвергался преследованию. После войны он построил карьеру шахматиста и скончался в Мельбурне в 2001 году.

Григорий Васюра

wikipedia.org / Добросовестное использование

Лейтенант Красной армии Григорий Васюра добровольно сдался в плен и перешел на сторону Третьего рейха, став начальником штаба 118-го батальона Шуцманшафта. В рядах батальона он провел десятки карательных операций, в ходе которых были уничтожены сотни белорусских деревень, а их население истреблено. По словам соучастников зверских операций, Васюра отличался особой исполнительностью и жестокостью.

Во время перестрелки партизанский отряд убил гауптмана охранной полиции и шефа одной из рот 118-го батальона. В ответ 118-й батальон по следам партизан направился в деревню Хатынь, куда отступили партизаны, и уничтожили 149 жителей деревни, в том числе 75 детей. Руководил массовыми убийствами Васюра. В деревне Старая Вилейка приказал сжечь амбары с детьми и женщинами, в селе Осови по его приказу были расстреляны 78 человек. И это далеко не полный список карательных операций, которые возглавлял Васюра.

После войны Васюре удалось скрыть службу в карательных отрядах и СС. По приговору Киевского военного трибунала он получил срок в 25 лет лишения свободы, но уже через три года был амнистирован. Васюра поселился в Киевской области, где возглавил совхоз, построил дом и обзавелся семьей.

В 1985 году Васюра потребовал себе орден Отечественной войны. Однако это заставило служащих пересмотреть его историю. Выяснилось, что Васюра не пропал без вести в 1941 году, а действовал на стороне оккупантов. Свидетелей хатынской резни почти не осталось в живых, однако собранные показания подтвердили причастность Васюры к массовым убийствам. В 1986 году Васюра был приговорен к смертной казни и расстрелян.

Латвия – не единственная страна, оправдывающая военных преступников и нацистов. Реабилитировать нацистов продолжают и на Украине. Во второй части Энциклопедии военных преступников ФАН рассказал о лидерах и идеологах украинского нацизма, которые причастны к измывательствам над еврейским, польским и советским населением, к массовым убийствам и терроризму, но которые так и не были справедливо осуждены, а теперь стали героями Украины.