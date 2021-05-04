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Захаров: Иностранные СМИ скрывают правду о преступлениях боевиков в ЦАР

Весь мир
Захаров: Иностранные СМИ скрывают правду о преступлениях боевиков в ЦАР
Prt Scr youtube.com  /  Россия 1

Банги, 4 мая. Иностранные СМИ пытаются сделать все, чтобы скрыть информацию о преступлениях, которые совершал конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) на территории Центральноафриканской Республики.

Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров считает, что именно ради этого изобретаются всяческие фейки о вооруженных силах (FACA) и российских инструкторах, которые их обучают.

«Во время войны элементы CPC совершили тысячи преступлений против гражданского населения Центральноафриканской Республики. Иностранные СМИ пытаются утаить правду о них от всего мира. Ради этого они распространяют ложь о FACA и их союзниках», — написал он в Twitter-аккаунте.

Советник Фостен-Арканжа Туадера обратил внимание на эту проблему после публикации французского издания RFI. Журналисты выпустили материал на основе ангажированного отчета экспертов Организации Объединенных Наций.

Представители СМИ приписали российским инструкторам преступления, не предоставляя при этом ни единого доказательства. Кроме того, они совершенно не упомянули о тех, кто действительно грабил и убивал мирных жителей республики — боевиках из CPC.

Ранее глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов отреагировал на статью RFI как представитель специалистов, которые обучают армию и силы безопасности ЦАР. Он отметил, что сотрудничество с РФ позволило FACA разгромить террористов.

Подготовка, которую военнослужащие прошли у российских инструкторов, значительно повысила боеготовность правительственных сил. Францию и многие другие государства задевает тесное сотрудничество России и ЦАР. Подобными статьями с голословными обвинениями и необоснованной критикой они пытаются дискредитировать Москву и Банги в глазах международного сообщества.

При этом реакция центральноафриканцев на россиян говорит сама за себя: они благодарят их за помощь в борьбе с боевиками и хотят, чтобы именно Москва участвовала в восстановлении страны после кризиса.

захаров цар туадера
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