Спасатели нашли трупы двух подростков на месте пожара в Ленобласти

Тосно, 4 мая. Два подростка погибли и еще один пострадал при пожаре во многоэтажном доме в Федоровском поселке города Тосно. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Сообщение о возгорании на улице Центральной поступило на пульт спасателей в 17:39 по московскому времени. По имеющимся данным, пожар в квартире достиг 15 "квадратов". Сотрудники МЧС смогли ликвидировать возгорание в 18:24 по Москве.

"Двое несовершеннолетних погибли и один пострадал, он госпитализирован с ожогами", — сообщили в ведомстве.

На место происшествия выехал заместитель руководителя следственного управления. На данный момент обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.