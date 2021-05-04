Екатерина и Александр Стриженовы выиграли в номинации «Телепара»

Москва, 4 мая. Екатерина и Александр Стриженовы получили премию «Телепара года» и бесплатные путевки в Турцию от Первого канала.

Ведущая поделилась новостями о событии на своей странице в Instagram. Читатели отреагировали весьма неоднозначно. Среди комментариев встречались как и весьма озлобленные из разряда «На всю страну одна пара, одна семья. Как так можно? Стыдно уже за вас. А вам за себя?», так и радостные «Заслуженная награда! Дальнейших творческих успехов!». Критиковали и звездную пару, и саму «высосанную из пальца» номинацию.Хвалили Екатерину за ее смелость и призывали вернуться в эфир Первого канала. Знаменитая ведущая пока никак не отреагировала на отзывы фолловеров.

Стриженова призналась, что очень скучает по работе и хочет быстрее вернуться к ней, не смотря на беспокойство фанатов о ее здоровье после инцидента с падением в прямом эфире на программе «Время покажет». Чета шоуменов приняла решение пока просто отдохнуть. Известно, что Турция закрыта для посещения, поэтому семья Стриженовых ненадолго ищет местечко в Крыму, однако и там пока все занято.