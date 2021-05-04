Госсекретарь США рассказал о твердой позиции Вашингтона по вопросу «СП-2»

Вашингтон, 4 мая. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о твердой позиции Вашингтона против строительства «Северного потока — 2», говорится в сообщении американского Госдепартамента.

В ходе встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом Блинкен отметил, что администрация Америки решительно выступает против строительства трубопровода.

Экологическая организация NABU 3 мая подала иск против строительства газопровода «СП-2». Немецкий политик Клаус Эрнст ответил, что не видит причин срыва реализации данного проекта.

Ранее депутат бундестага Вальдемар Гердт рассказал, кому могут быть выгодны антироссийские санкции.