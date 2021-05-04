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Защитник Юрий Жирков покинет «Зенит» этим летом

  /   Обновлено: 04 мая 2021 21:09
Спорт
Защитник Юрий Жирков покинет «Зенит» этим летом
vk.com  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 4 мая. Соглашение Юрия Жиркова с «Зенитом» действует до июня текущего года. После этого 37-летнему игроку придется уходить в другой клуб или заканчивать профессиональную карьеру.

Жирков стал единственным футболистом, с которым руководство «Зенита» отказалось продлевать контракт. Клуб расстанется с защитником в конце сезона. С сине-бело-голубыми футболист взял три титула РПЛ, а также завоевал два Кубка и два Суперкубка России.

За «Зенит» Жирков выступает за с 2016 года. Он перешел в петербургский клуб из «Динамо» за 640 тысяч евро. В нынешнем сезоне спортсмен провел в составе команды 18 матчей во всех турнирах и сделал две голевые передачи, сообщает RT. В сборной России под руководством Станислава Черчесова 37-летний Жирков является одним из лидеров и считается чуть ли не незаменимым игроком.

Недавно корреспонденты ФАН выясняли сумму расходов петербургского ФК «Зенит» за прошлый год. Источник сообщил Федеральному агентству новостей, что клуб потратил 14,5 миллиарда рублей за 2020 год.

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