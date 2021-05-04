Путин продлил срок службы заместителя секретаря Совета Безопасности РФ

Москва, 4 мая. Президент России Владимир Путин продлил срок службы заместителя секретаря Совбеза РФ Михаила Попова. Указ главы государства размещен на интернет-портале правовой информации.

Согласно указу российского лидера, срок федеральной службы Попова продлен до 30 мая 2022 года. Отметим, что Михаил Попов занимает эту должность с марта 2013 года. Также он был переназначен на пост заместителя секретаря Совбеза РФ в 2020-м.

Ранее в Совбезе РФ рассказали об увлечении Владимира Путина волейболом. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, президент России интересуется этим видом спорта, разбирается в нем на профессиональном уровне и смотрит матчи.