Началось голосование за логотип и слоган избирательной кампании в Госдуме

Москва, 4 мая. Голосование за лучший слоган и логотип для избирательной кампании по выборам в Государственную думу РФ началось в интернете.

Конкурс на создание логотипа и слогана проводит Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ. В нем принимают участие аспиранты и студенты российских вузов. Заявки принимались до 15 апреля.

Финалистов конкурса определит специальная комиссия, возглавляемая председателем ЦИК Эллой Памфиловой. Голосование завершится 14 мая.

Ранее Памфилова прокомментировала выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием. По словам председателя ЦИК, глава государства использовал очень мирные тезисы.