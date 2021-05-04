Защищающую от ВИЧ мутацию обнаружили у фронтмена группы Therr Maitz

Москва, 4 мая. Фронтмен группы Therr Maitz и композитор Антон Беляев оказался обладателем удивительной генетической мутации, которая защищает от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Музыкант стал гостем нового выпуска «ДНК-шоу», выходящего на платформе PREMIER. В рамках проекта Беляев сдал анализ ДНК и обсудил результат с ведущей, певицей Лолитой Милявской.

«У тебя есть полезная мутация, которая защищает от СПИДа. <...> Это очень редкая мутация. Если, не дай бог, предположить заражение ВИЧ, то он не сможет размножаться», — сказала исполнительница, обращаясь к гостю.

Услышав неожиданную новость, фронтмен Therr Maitz сначала удивился, поскольку не знал, что такая мутация вообще существует. Однако в итоге музыкант отнесся к результатам теста с иронией и отметил, что он «потерял» годы примерно с 18 до 30 лет, так как не имел представления о своей особенности и все это время пользовался презервативами.

Антон Беляев уже много лет женат на женщине по имени Юлия, которая является директором Therr Maitz. У супругов подрастает сын Семен.

Группа Therr Maitz участвовала в национальном отборе на конкурс «Евровидение». В итоге победу одержала певица Манижа, которая и представит Россию на европейском музыкальном соревновании.