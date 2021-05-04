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Чешский парламент разберется в истории с «торгами» по делу Врбетице

Политика
Чешский парламент разберется в истории с «торгами» по делу Врбетице
Федеральное агентство новостей  /  Антон Зарубин

Прага, 4 мая. Чешский парламент рассмотрит ситуацию с якобы попыткой вице-премьера республики Яна Гамачека обменять сведения по делу Врбетице на поставки российской вакцины «Спутник V».

Власти Чехии обсудят данный вопрос на закрытом заседании, сообщили местные СМИ.

Ранее пражское издание опубликовало информацию о том, что Ян Гамачек планировал посетить Россию с предложением обменять сведения по делу Врбетице на поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции. Также он якобы намеревался получить согласие на проведение встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в Праге. Позже вице-премьер Чехии опроверг эту информацию, назвав ее лживой.

Ранее оппозиция республики потребовала отставки Яна Гамачека.

чехия гамачек врбетице
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