Артиллеристы ВС РФ поздравили 96-летнего ветерана ВОВ в Самарской области

Самара, 4 мая. Ветераны ВОВ принимают поздравления в преддверии Дня Победы, и сегодня для 96-летнего красноармейца Льва Атменеева артиллеристы устроили персональный парад прямо возле дома.

Красноармеец Атменеев всю войну служил наводчиком небезызвестной «Катюши», попадал в окружение и был награжден орденом Отечества 2-й степени, а также медалью «За отвагу». Ветеран не мог сдержать слез и подпевал, когда возле его дома прошли маршем военнослужащие и исполнили песни военных лет.

Известно, что в Ульяновской области десантники также поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы и выразили благодарность за мирное небо. Вместе с юнармейцами они вручили им подарки и организовали праздничный концерт.

В поддержку мероприятия вышли и соседи ветеранов ВОВ. Они вынесли фотографии своих родных, погибших в годы войны, и провели акцию «Бессмертный полк».

Ранее сообщалось, что бойцы ВДВ провели торжественное мероприятие для ветеранов ВОВ в Ульяновске.