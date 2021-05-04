Женщины назвали главную причину, по которой они не могут получить оргазм

Москва, 4 мая. Оргазм является неотъемлемой частью секса для мужчин, в то время как только 17% женщин удается получить разрядку во время половой близости.

Главной причиной отсутствия оргазма большинство женщин назвали недостаточную продолжительность секса. Согласно разным исследованиям, средняя длительность полового акта варьируется от пяти до 12 минут.

Среднестатистическая женщина способна испытать оргазм от секса продолжительностью 13 минут или более. Некоторые участницы исследований признались, что сексуальная разрядка у них наступает только во время получасовых утех с любимым. Половая близость короче десяти минут чаще всего вызывает у обоих партнеров упадок сил, сообщает РИА Новости.

Житель Великобритании Пол Тутхилл сбросил больше 270 килограммов лишнего веса, поскольку боялся раздавить свою жену во время секса. К 43 годам мужчина весил порядка 370 килограммов. Сейчас вес британца составляет 95 килограммов.