Вашингтон, 4 мая. Американские истребители F-35 и F-22 смогут противостоять российскому собрату только в паре. Об этом заявили в командовании ВВС США.

Накануне Конгресс США в очередной раз попытался свернуть программу истребителя F-35 и припомнил военным колоссальные затраты на создание данного самолета. ВВС США настаивают на том, что только F-35 и F-22 в паре способны противостоять истребителям пятого поколения из России и Китая. По словам обозревателя портала Business Insider Бенджамина Бримелоу, Пентагон отчаянно цепляется за парную концепцию, потому что его пугает технологический прогресс соперников. «ПолитРоссия» предлагает своим читателям эксклюзивный пересказ статьи.

В Пентагоне заявляют, что в паре F-35 и F-22 могут бросить вызов истребителям противника. При этом F-22 отвели роль доминирующей платформы в классе «воздух — воздух», а его собрату перепоручили наземные удары.

«Американские специалисты утверждают, что F-35 и F-22 принципиально связаны. Они как двоюродные братья», — подчеркивает Бенджамин Бримелоу.

Однако российский Су-57 сочетает в себе оба качества американских «кузенов»-неразлучников, поскольку при высокой маневренности с одинаковым успехом поражает заданные цели за счет ракет «воздух — воздух» и авиационных пушек. С таким арсеналом можно смело побороться за господство в небе. В перспективе Су-57 получит еще и гиперзвуковые ракеты вместе с беспилотниками С-70 «Охотник».

При этом в экспертном сообществе напомнили, что с «кузенами» может успешно бороться не только российский Су-57, но и зенитно-ракетный комплекс С-400.