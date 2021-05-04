Министр иностранных дел ФРГ выступил против новых конфликтов между Западом и Россией

Лондон, 4 мая. Глава МИД ФРГ Хайко Маас на заседании министров иностранных дел «семерки» в Лондоне обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопросы международной политики.

Руководитель внешнеполитического ведомства в социальных сетях написал, что во время встречи стороны согласились вести совместную политику. Главной целью договоренности является «не рыть новые ямы» и не начинать новый конфликт между Западом и Востоком. Маас в социальных сетях также написал, что необходимо быть готовым к проведению переговоров и действовать последовательно.

Ранее стало известно, что Хайко Маас заявил о стремлении Германии к диалогу и добрососедским отношениям с Москвой.