Четыре пьяных жителя Кузбасса утонули за выходные

Кемерово, 4 мая. Трое мужчин и девушка в состоянии алкогольного опьянения утонули в различных районах Кузбасса.

Следователи проводят проверку по факту смерти четырех жителей в различных регионах Кемеровской области. По предварительным данным, все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

В Таштаголе сильно выпившая девушка зашла в воду реки Кондома и утонула, а тело взрослого мужчины обнаружили на реке Шалыменок. Также в Таштаголе и Новокузнецком районе погибли два пьяных гражданина, которые катались на лодках.

Незарегистрированная туристка утонула при сплаве по реке Песчаная на Алтае, писал ФАН.