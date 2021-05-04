Соединенные Штаты собираются продвигать демократию в Латинской Америке

Вашингтон, 4 мая. Вице-президент США Камала Харрис признала, что отношения Соединенных Штатов со странами Латинской Америки были «невероятно непростыми».

В рамках ежегодной конференции Совета Америк Харрис прокомментировала будущее США и Латинской Америки. По ее словам, сейчас администрация президента Джо Байдена нацелена на продвижение демократии в южном регионе.

«Сила США зависит от силы всего Западного полушария. Наши судьбы переплетены. Это особенно справедливо по отношению к Латинской Америке», — подчеркнула вице-президент.

Несмотря на кризис в отношениях, Харрис заверила, что верит в потенциал региона и силу народа. Навязанная демократия поможет странам преодолеть трудности либо станет еще одной причиной нетерпимости.

Недавно стало известно, что функционал главы Национального космического совета Соединенных Штатов возьмет на себя американский вице-президент Камала Харрис.