Инфекционист предупредил любителей пикников об опасностях на природе

Москва, 4 мая. Прием и приготовление пищи на природе всегда сопряжены с риском, поэтому любителям пикников следует соблюдать особую осторожность, отметил врач-инфекционист Илья Акинфиев.

По его словам, главную опасность для отдыхающих представляют пищевая токсическая и кишечная инфекции. Чтобы минимизировать вероятность «заработать» такие проблемы, нужно правильно подойти к выбору и хранению продуктов, в том числе шашлыка, подчеркнул медик.

«Мясо и маринад к нему должны быть свежими. Для этого необходимо или самостоятельно подготовить их, или покупать в проверенных магазинах», — сказал кандидат медицинских наук в интервью «Москве 24».

Долго пролежавший на солнце шашлык может стать источником пищевой инфекции. В связи с этим после приготовления его рекомендуется съесть в течение ближайших 30–50 минут, рассказал Акинфиев.

В целях максимально снизить риск получения пищевой инфекции врач посоветовал не брать на пикник салаты с майонезной заправкой и не медлить с поеданием приготовленных еще перед поездкой бутербродов. Для транспортировки продуктов он рекомендовал использовать сумку-холодильник.

Медик также напомнил об активности клещей. В связи с этим он посоветовал выбирать для времяпрепровождения на природе закрытую одежду и проводить регулярные осмотры.

В преддверии майских праздников опытный бренд-шеф и совладелец ресторанов «Пикник» Сергей Хромов представил свое меню для пикника. Оно включает шашлык и четыре вида закусок.