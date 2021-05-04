Представитель российских инструкторов в ЦАР рассказал о лживой критике в адрес россиян

Глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов рассказал, что российские инструкторы в ЦАР подвергаются лживой беспочвенной критике со стороны французских журналистов.

Содружество представляет интересы российских специалистов в Центральноафриканской Республике. Реакция руководителя этой организации последовала в ответ на публикацию на сайте французского издания RFI, которое беспочвенно и бездоказательно обвинило россиян в нарушениях прав человека на территории африканского государства.

«Мы с парнями поражаемся подлости французских журналистов, которые в попытке оправдать перед своим населением провал в ЦАР придумывают истории про российских инструкторов», — заметил Иванов в своем заявлении, опубликованном на его странице «ВКонтакте».

Глава СОМБ подчеркнул, что российские специалисты продолжают работу по обучению и консультации солдат центральноафриканской армии (FACA), которая борется против преступников, терроризирующих население страны. Иванов обратил внимание на тот факт, что местные жители всецело оказывают поддержку FACA и их союзникам.

«Российские инструкторы отлично обучили армию, полицию и жандармерию ЦАР — это факт, который подтверждают десятки тысяч людей, выходящих на митинги поддержки во всех уголках ЦАР. Люди кричат слова благодарности России! Это реальность, которую видят все, кто знает правду о ситуации в стране», — подчеркнул руководитель содружества.

Александр Иванов заметил, что ранее французское издание уже попадалось на публикации недостоверных данных о деятельности российских инструкторов в ЦАР, и тогда фейк был опровергнут в российском МИД.