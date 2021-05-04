Russpass представил новые идеи для поездок в майские выходные

Москва, 4 мая. Туристический сервис Russpass опубликован новые идеи для внутренних поездок по России в майские праздники.

Россияне могут подобрать готовый маршрут поездки или составить личный в сервисе, разработанном по указу властей Москвы. Итог будет сохранен в личном кабинете пользователя. Он хранит как купленные билеты, так и план поездки с бронью отеля.

Среди популярных направлений, предложенных в Russpass, представлены Крым, Ингушетия, Северная Осетия и Казань. Россиянам также предложена программа «Три дня с Петербургом», которая включает в себя автобусную экскурсию по городу на Неве.

В сервисе Russpass представлено и описание поездки по Золотому острову Москвы. Маршрут назван «Островная жизнь», он нацелен на жителей столицы России. Прогулка по составленному плану начинается от Пречистенской набережной.