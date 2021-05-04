Климкин боится оставить Зеленского без присмотра на встрече с Путиным

Киев, 4 мая. Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным может быть опасна, считает экс-глава МИД Незалежной Павел Климкин.

По его мнению, принять участие во встрече должен представитель стран Запада. Причиной провала для Киева может стать слабая позиция страны в сравнении с российской стороной.

«Двусторонняя встреча поставит нас в слабую позицию, поскольку Путин использует ее для построения линии давления на Украину. Поэтому я считаю, что эта встреча должна быть вместе с кем-то из наших партнеров», — выразил опасения Климкин.

Экс-министр считает, что лучше всего с ролью «сиделки» справятся президент США Джо Байден или канцлер ФРГ Ангела Меркель. По мнению Климкина, оставлять Зеленского без присмотра чревато для всей страны.

Украинский лидер может посетить РФ лишь для подписания «капитуляции», считает член центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду» Николай Стариков.