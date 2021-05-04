Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 мая 21:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:00
Общество
Женщины назвали главную причину, по которой они не могут получить оргазм
21:00
Общество
Хлеб для партизан, похоронки с фронта: ребенок ВОВ поделилась ужасами тех лет
20:59
Армия
В США рассказали, как Пентагон составит боевую пару из «кузенов» F-22 и F-35
20:59
Политика
Министр иностранных дел ФРГ выступил против новых конфликтов между Западом и Россией
20:59
Весь мир
Мужчина устроил перестрелку у штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли
20:59
Происшествия
Четыре пьяных жителя Кузбасса утонули за выходные
20:58
Политика
Соединенные Штаты собираются продвигать демократию в Латинской Америке
20:55
Общество
Инфекционист предупредил любителей пикников об опасностях на природе
20:54
Общество
Russpass представил новые идеи для поездок в майские выходные
20:53
Политика
Климкин боится оставить Зеленского без присмотра на встрече с Путиным
20:53
Происшествия
Строительство школы в Уфе обернулось ущербом для бюджета на 4,6 млн рублей
20:52
Общество
Врачи объяснили опасность обуви на высоком каблуке
20:51
Спорт
Имя нового тренера московского «Спартака» станет известно после 16 мая
20:51
Экономика
Стоимость Ethereum впервые в истории преодолела 3,4 тысячи долларов
20:51
Общество
Топ-15 лучших фильмов о спорте
20:49
Армия
Генерал Попов: ВВС НАТО у границ России не опаснее укуса комара
20:49
Весь мир
Сотрудничество РФ и ЦАР стало причиной информационной атаки французских СМИ
20:48
Шоу-бизнес
Марк Уолберг за три недели располнел до неузнаваемости
20:48
Общество
Турция готовит обман и подарки ради возвращения россиян на курорты с 1 июня
20:47
Общество
Диетолог назвал главную опасность перекусов
Все новости

Климкин боится оставить Зеленского без присмотра на встрече с Путиным

Политика
Климкин боится оставить Зеленского без присмотра на встрече с Путиным
youtube.com  /  Prt Scr / Укрінформ

Киев, 4 мая. Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным может быть опасна, считает экс-глава МИД Незалежной Павел Климкин.

По его мнению, принять участие во встрече должен представитель стран Запада. Причиной провала для Киева может стать слабая позиция страны в сравнении с российской стороной.

«Двусторонняя встреча поставит нас в слабую позицию, поскольку Путин использует ее для построения линии давления на Украину. Поэтому я считаю, что эта встреча должна быть вместе с кем-то из наших партнеров», — выразил опасения Климкин.

Экс-министр считает, что лучше всего с ролью «сиделки» справятся президент США Джо Байден или канцлер ФРГ Ангела Меркель. По мнению Климкина, оставлять Зеленского без присмотра чревато для всей страны.

Украинский лидер может посетить РФ лишь для подписания «капитуляции», считает член центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду» Николай Стариков.

украина путин зеленский климкин
Комментировать
Самое популярное
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Общество 60881 2 мая 2021
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 54060 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 45370 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 38665 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Общество 31298 2 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Все новости / Политика / Климкин боится оставить Зеленского без присмотра на встрече с Путиным
Рейтинг@Mail.ru