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Строительство школы в Уфе обернулось ущербом для бюджета на 4,6 млн рублей

Происшествия
Строительство школы в Уфе обернулось ущербом для бюджета на 4,6 млн рублей
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Уфа, 4 мая. Итог прокурорской проверки строительства школы стал основанием для возбуждения уголовного дела. Бюджету причинен ущерб на 4,6 миллиона рублей.

Строительство школы в Уфе было обусловлено реализацией нацпроекта «Демография». Региональные власти в 2018 году заключили соответствующий госконтракт.

Надзорное ведомство установило, что исполнитель нарушил условия соглашения. Кроме того, некоторые работы заказчик оплатил по завышенной стоимости, что привело к крупному ущербу.

Материалы проверки были направлены в Следственный комитет, после чего последовало возбуждение уголовного дела по статьям о мошенничестве и халатности.

Правоохранители Адыгеи выявили нарушения при строительстве фельдшерско-акушерского пункта. По факту крупного мошенничества со стороны директора подрядной организации возбуждено уголовное дело, сообщал ФАН.

мошенничество школа строительство халатность
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