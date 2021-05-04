Врачи объяснили опасность обуви на высоком каблуке

Москва, 4 мая. Ношение туфель на каблуке может привести к перелому шейки бедра и ряду других опасных последствий для здоровья женщины, предупредили специалисты.

Четыре из пяти женщин в возрасте старше пятидесяти лет сталкиваются с признаками остеопороза. Патологический износ кости может стать причиной перелома шейки бедра. Малоподвижный образ жизни, курение и злоупотребление спиртными напитками заметно увеличивают вероятность серьезных последствий для здоровья, предупреждают специалисты.

Регулярные умеренные физические нагрузки способствуют обновлению костной ткани. Частое пребывание на свежем воздухе и удобная обувь на низком каблуке также помогут сохранить кости здоровыми, сообщает издание «Аргументы и факты».

Магний играет огромную роль в нормальном функционировании организма. Почти две трети этого элемента содержатся в костной ткани. Горький шоколад, миндаль и тыквенные семечки являются мощным источником магния, рассказал диетолог.