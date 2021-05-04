Имя нового тренера московского «Спартака» станет известно после 16 мая

Москва, 4 мая. Столичный футбольный клуб «Спартак» объявит имя нового главного тренера через несколько недель.

Глава департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал, что клуб объявит имя нового главного тренера после 16 мая.

«Я уже не успеваю следить за количеством финальных кандидатов: Гарсия, другой Гарсия, Жардим, Бенитес, Витория. Можете продолжать список до бесконечности», — отметил он.

По окончании нынешнего сезона «Спартак» покинет немецкий специалист Доменико Тедеско. После 28 туров столичный клуб с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее стала известна сумма расходов «Спартака» в 2020 году. Она значительно превысила заработок столичного клуба за тот же календарный период.