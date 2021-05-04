Стоимость Ethereum впервые в истории преодолела 3,4 тысячи долларов

Москва, 4 мая. Цена Ethereum на криптобирже Binance впервые поднималась до отметки в 3,45 тысячи долларов. За последние сутки альткоин подорожал на 8%.

На открытии сессии криптовалюта торговалась на уровне в 3,36 тыс. долларов. Капитализация Ethereum достигла 392 млрд долларов, свидетельствуют данные портала CoinGecko.

Стадия роста цифровой монеты началась 25 апреля. С того момента она выросла в цене на 54% с 2,2 тысячи долларов. В апреле в сети Ethereum произошло важное обновление Berlin, которое сократило размер комиссий за транзакции.

В июле разработчики альткоина готовятся выпустить еще одно обновление — London. По их словам, оно полностью изменит механизм расчета комиссий. Часть платежей, которую в настоящее время получают майнеры в качестве вознаграждения, будет сжигаться.

Общая капитализация криптовалют достигла 2,3 трлн долларов. Таким образом, цифровые деньги превысили по стоимости самую дорогую компанию мира — Apple. Согласно данным CoinMarketCap, только за прошедшие сутки капитализация крипторынка взлетела на 5,2%.