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Генерал Попов: ВВС НАТО у границ России не опаснее укуса комара

Армия
Генерал Попов: ВВС НАТО у границ России не опаснее укуса комара
flickr.com

Москва, 4 мая. Истребители НАТО на территории Прибалтики не несут никакой угрозы для России, считает заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

Силы Североатлантического альянса провели церемонию ротации на авиабазе Эмари, расположенной в Эстонии. В ходе мероприятия, немецкие летчики передали эстафету защиты литовских, латвийских и эстонских земель коллегам из Италии. Подобные действия НАТО являются обыденными, отметил Попов в комментарии для издания «ПолитЭксперт». По его словам, не имеет значения, пилоты ВВС какого государства из состава Альянса присутствуют в Прибалтике, так как они все летают на одних и тех же истребителях — F-35 и иногда F-22.

Российское военное руководство осведомлено об уровне подготовки западных военных и характеристиках их машин, подчеркнул генерал-майор. По его словам, пилоты НАТО не несут никакой угрозы для РФ, так как российские рубежи защищают сопоставимые по ТТХ с западными конкурентами истребители Су-30СМ, Су-32 и Су-27, способные бороться даже с машинами пятого поколения.

Москва может оперативно пресечь при необходимости дерзкие маневры западных военных самолетов у российских рубежей и прихлопнуть их одной левой при помощи мощной системы ПВО и истребительной авиации, подчеркнул эксперт. По его словам, несколько крылатых машин сил НАТО никак не могут навредить России.

«У нас есть силы — наземные ПВО С-300, С-400, комплексы «Панцирь». Сильнейшая система ПВО, отработанная. Их полеты для нас как укус комара», — сказал Попов.

Ранее индийские аналитики рассказали, почему российские зенитно-ракетные комплексы С-400 опасны для американских стелс-истребителей F-35 и F-22.

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