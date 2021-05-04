Лос-Анджелес, 4 мая. Голливудский актер Марк Уолберг показал фанатам, как изменилась его фигура за три недели, и в шутку поблагодарил знакомого шеф-повара за «жирные» формы.

Звезда фильма «Планета обезьян» регулярно занимается спортом и старается поддерживать себя в форме. В свои 49 лет Уолберг много времени проводит в тренажерном зале и выглядит впечатляюще, однако последнее фото в его Instagram разочаровало фанатов. Актер поделился с фолловерами коллажем. Снимки были сделаны с разницей в три недели. На первом фото Уолберг был мускулистым жилистым мужчиной, а на втором он лежал на диване с огромным толстым животом.

«Фотография слева была сделана на три недели раньше, чем та, что справа», — написал актер и в шутку поблагодарил за «жирные» формы одного американского шеф-повара.

Судя по всему, у голливудских актеров какой-то челлендж. Коллега Уолберга — Уилл Смит — недавно удивил фанатов откровенным фото топлес. Некогда спортивный мужчина растерял свои формы и позировал с круглым животом.